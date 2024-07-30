Dünya Bankası\'ndan alınan krediler 2 milyar dolara ulaştı

Ekonomi

(ANKARA) - Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Dünya Bankası'ndan bu sene onaylanan finansmanların toplam 3,7 milyar dolara yaklaştığını belirterek "Deprem bölgesindeki projelerde kullanılacak Dünya Bankası kredileri toplam 2 milyar dolara ulaştı" dedi.

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Dünya Bankası'ndan alınan kredilere ilişkin X hesabından açıklama yaptı. Şimşek'in açıklaması şöyle:

"Deprem bölgesindeki projelerde kullanılacak Dünya Bankası kredileri toplam 2 milyar dolara ulaştı. Dünya Bankası'ndan bu sene onaylanan finansman ise toplam 3,7 milyar dolara yaklaştı. Programımızın sağladığı güven ile uluslararası kuruluşlardan uygun koşullarda finansman sağlamaya devam edeceğiz."