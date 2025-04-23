Dünya Bankası'ndan Türkiye'ye Yükselen Büyüme Tahmini - Son Dakika
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Ekonomi

Dünya Bankası'ndan Türkiye'ye Yükselen Büyüme Tahmini

Dünya Bankası, Türkiye'nin 2023 büyüme tahminini %3,1'e yükseltti, 2026'da %3,6 bekleniyor.

23.04.2025 21:05
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Dünya Bankası, Türkiye'nin bu yıla ilişkin ekonomik büyüme tahminini yüzde 2,6'dan yüzde 3,1'e yükseltti.

Banka, Avrupa ve Orta Asya, Orta Doğu ve Kuzey Afrika, Sahra Altı Afrika ile Latin Amerika ve Karayipler ekonomilerine ilişkin raporlarını yayımladı.

Avrupa ve Orta Asya Ekonomik Güncellemesi Raporu'nda, Türkiye ekonomisinin bu yıl yüzde 3,1 ve 2026'da yüzde 3,6 büyümesinin beklendiği bildirildi.

Dünya Bankası, ocak ayındaki tahminlerinde Türk ekonomisinin 2025'te yüzde 2,6, 2026'da yüzde 3,8 büyüyeceğini öngörmüştü.

Avrupa ve Orta Asya bölgesinde, gelişmekte olan ekonomilerdeki büyümenin yavaşlamasının beklendiği belirtilen raporda, dış talebin zayıflaması ve Rusya'daki büyümenin yavaşlaması nedeniyle bölge ekonomisinin bu yıl ve gelecek yıl yüzde 2,5 büyümesinin öngörüldüğü aktarıldı.

Orta Doğu ve Kuzey Afrika'da büyümenin hızlanması bekleniyor

Orta Doğu ve Kuzey Afrika Ekonomik Güncellemesi Raporu'nda da bölge ekonomisinin 2024'te yüzde 1,9 ile ılımlı bir büyüme kaydettiğinin ve bu oranın 2025'te yüzde 2,6'ye yükseleceğinin tahmin edildiği kaydedildi.

Bölge ekonomisinin 2026'da da yüzde 3,7 büyümesinin öngörüldüğü belirtilen raporda, ancak bu tahminlerin hızla değişen küresel ortam nedeniyle ciddi belirsizliklerle gölgelendiği aktarıldı.

Ayrıca raporda, bölgedeki çatışmaların onlarca yıllık ekonomik ilerlemeyi tersine çevirebileceği ve kalıcı olumsuz etkilere yol açabileceği vurgulandı.

Sahra Altı Afrika'da ekonomik büyümenin gelecek yıl hızlanacağı tahmin ediliyor

Dünya Bankasının "Afrika'nın Nabzı" raporunun yeni sayısında da Sahra Altı Afrika ekonomilerine ilişkin değerlendirmelere yer verdi.

Sahra Altı Afrika'daki ekonomik büyümenin, küresel ekonomideki belirsizliklere ve kısıtlı mali alana rağmen bir miktar direnç gösterdiğine işaret edilen raporda, bölgesel büyümenin bu yıl yüzde 3,5'e ulaşmasının beklendiği kaydedildi.

Raporda, 2026-2027 yıllarında büyümenin daha da hızlanarak yüzde 4,3'e yükselmesinin öngörüldüğü, bunun temel olarak enflasyonun düşmesi ve para birimlerinin istikrara kavuşmasıyla artan özel tüketim ve yatırımlardan kaynaklanacağı vurgulandı.

Sahra Altı Afrika bölgesinde 2023'te yüzde 7,1 seviyesindeki enflasyonun, 2024'te yüzde 4,5'e indiği anımsatılan raporda, "Büyüme, yoksulluğu önemli ölçüde azaltacak ancak insanların isteklerini karşılayacak kadar güçlü değil." değerlendirmesi yapıldı.

Raporda, bölgenin ticaret dinamiklerindeki değişiklikler, bölgesel çatışmalar, insanları ve mahsulleri etkileyen iklim değişikliği nedeniyle artan belirsizlikle karşı karşıya olduğuna da dikkat çekildi.

Latin Amerika ve Karayipler dünyanın en yavaş büyüyen bölgesi konumunda

Bankanın Latin Amerika ve Karayipler ekonomilerine dair raporunun ilk bölümünde de bölgedeki ülkelerin ekonomik stratejilerini artan belirsizliklere göre uyarlaması gerektiğinin altı çizildi.

Bölge ekonomilerinin bu yıl yüzde 2,1 ve 2026'da yüzde 2,4 büyüyeceğinin tahmin edildiği kaydedilen raporda, bu oranlarla Latin Amerika ve Karayipler'in dünyanın en yavaş büyüyen bölgesi konumunda olduğu belirtildi.

Raporda, düşük yatırım, yüksek borç ve değişen dış çevrenin, bölgenin kalkınmasının önündeki başlıca engellerden olduğuna işaret edilerek, enflasyonun kontrol altına alınmasında ilerleme kaydedilmesine rağmen, mali açıkların önemli bir endişe kaynağı olmaya devam ettiği vurgulandı.

Hızla gelişen küresel ekonomik ortamın, gelişmiş ekonomilerde devam eden enflasyonun faiz indirimlerini geciktirebileceği ve para politikası seçeneklerini sınırlayabileceği için daha fazla baskı yarattığı ifade edilen raporda, küresel ticaret kısıtlamalarına ilişkin endişelerin, yakın tedarik ve pazara erişim konusunda belirsizlik yaratarak daha temkinli bir ekonomi ve iş ortamına yol açtığı kaydedildi.

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Kaynak: AA

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Son Dakika Ekonomi Dünya Bankası'ndan Türkiye'ye Yükselen Büyüme Tahmini - Son Dakika

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