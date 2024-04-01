Dünya Bankası, Türkiye'deki kadın ve genç girişimcileri desteklemek için 400 milyon dolar finansman sağlayacak

Ekonomi

Dünya Bankası İcra Direktörleri Kurulu, kadın ve gençlerin sahibi olduğu işletmelerin finansmana erişimini kolaylaştırmak amacıyla 400 milyon dolar, seçili sektörlerin sera gazı emisyonlarını azaltmalarını desteklemek için de 416 milyon dolar tutarındaki proje finansmanlarının onaylanmasını kararlaştırdı.

Dünya Bankasından yapılan açıklamaya göre, İcra Direktörleri Kurulu, kadınların ve gençlerin Türkiye'deki yeşil dönüşüm sürecinin yarattığı istihdam olanaklarına ve ekonomik fırsatlara erişmelerine yardımcı olmayı amaçlayan 400 milyon dolar tutarında finansmanına onay verdi.

Türkiye Sosyal Açıdan Kapsayıcı Yeşil Dönüşüm Projesi, kadın ve gençlerin sahibi olduğu mikro, küçük ve orta büyüklükteki işletmelerin (MKOBİ) finansmana erişimini, kadın ve gençlerin ekonominin yeşil sektörlerinin yarattığı işlere erişimlerini kolaylaştıracak.

İcra Direktörleri Kurulu, ayrıca temiz teknolojilerin ve süreçlerin benimsenmesi yoluyla seçili sektörlerin sera gazı emisyonlarını azaltmalarını desteklemeyi amaçlayan 416 milyon dolar tutarındaki Türkiye Sanayi Emisyonlarını Azaltma Projesi'ni de onayladı.

Türkiye'nin çabaları destekleniyor

Açıklamada görüşlerine yer verilen Dünya Bankası Türkiye Ülke Direktörü Humberto Lopez, Türkiye'nin, beraberinde yeni fırsatlar da getirecek iddialı bir yeşil dönüşüm programına yönelik tüm ekonomi genelini kapsayan bir yaklaşım benimsediğine işaret ederek, "Dünya Bankası, Türkiye'nin bu konudaki kararlılığını memnuniyetle karşılamakta, özellikle kadınlar ve gençler için olmak üzere yeşil dönüşümün faydalarının eşitlikçi ve kapsayıcı olmasını sağlamaya yönelik çabaları desteklemekten mutluluk duymaktadır. Türkiye Sosyal Açıdan Kapsayıcı Yeşil Dönüşüm Projesi, ülkenin daha az kalkınmış bölgelerindeki kadınlar, gençler ve diğer kırılgan gruplar için ekonomik fırsatların yaygınlaştırılması ile istihdam yaratmanın kolaylaştırılmasına odaklanacaktır." ifadelerini kullandı.

Çekirdek finansman sağlanacak

Projenin kadın ve gençlerin sahibi olduğu 5 binden fazla MKOBİ'yi desteklemeyi amaçladığını bildiren Lopez, "MKOBİ'ler, sağlanacak krediler ve hibeler yoluyla yeşil teknolojileri benimseyebilecek, karbon emisyonlarını azaltabilecek, taşkınlara ve iklim değişikliğinin diğer etkilerine karşı dirençlilik oluşturabilecektir. Kadınlara ve gençlere ait yeni işletmeler için çekirdek finansman da sağlanacaktır." değerlendirmesinde bulundu.

Lopez, projenin, iklim değişikliğine karşı dirençlilik oluşturma ve azaltma çabalarını teşvik etmek için ilçe ve belediye düzeyindeki yerel altyapı yatırımlarını da destekleyeceğine dikkati çekerek, şunları kaydetti:

"Projeyle tahmini 175 altyapı tesisinin desteklenmesi bekleniyor. Türkiye Sanayi Emisyonlarını Azaltma Projesi, imalat sektörünü hedefleyecek, çevre, iklim, üretkenlik, sağlık ve dirençlilik üzerinde olumsuz etkileri olan hava kirleticilerinin ve sera gazı emisyonlarının azaltılmasını amaçlayacak. Proje, sanayinin temiz teknolojileri ve süreçleri benimsemek için ihtiyaç duyduğu uzun vadeli finansmana erişimini kolaylaştırarak, imalatçılardan kaynaklanan parçacık madde emisyonlarını yüzde 40 ve azot oksit emisyonlarını yüzde 30, sera gazı emisyonlarını ise yıllık olarak 220 bin ton azaltmayı amaçlamaktadır. Onaylanan projeler, Dünya Bankasının Türkiye'nin enerji, ulaştırma, sanayi, şehircilik, tarım, su ve orman yönetimi dahil olmak üzere çeşitli sektörlerdeki yeşil dönüşüm çabaları için sağladığı daha geniş kapsamlı desteğin bir parçasını oluşturmaktadır."

(Bitti)