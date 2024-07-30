Dünya Bankası, Türkiye'ye 600 Milyon Dolarlık Finansman Onayladı

Ekonomi

Dünya Bankası, depremden etkilenen bölgelerde mikro işletmelerin yeniden canlandırılması için Türkiye'ye sağlanacak 600 milyon dolarlık finansmanı onayladı.

Bankadan yapılan açıklamada, Dünya Bankası İcra Direktörleri Kurulunun Türkiye'de Şubat 2023'te meydana gelen depremler sonucunda yıkılan veya ağır şekilde hasar gören mikro işletmelerin yeniden canlandırılmasını desteklemeye devam etmek amacıyla sağlanacak 600 milyon dolar tutarında bir finansmanı onayladığı bildirildi.

Açıklamada, Türkiye Küçük Sanayi Siteleri Yeniden İnşa ve Bölgesel Ekonomik Toparlanma Projesi'nin amacının, depremlerden etkilenen 11 ilin dördünde ekonomik faaliyetin yeniden canlandırılmasına yardımcı olmak olduğu belirtildi.

Buna göre, projeyle el sanatı ürünleri veya mal üretimi yapacak veya hizmet sağlayacak 1600 mikro işletmeye ev sahipliği yapacak 7 küçük sanayi sitesinin kurulması finanse edilecek.

Açıklamada, yeni küçük sanayi sitelerinin aynı zamanda gelecekte meydana gelebilecek depremlere, diğer doğal afetlere ve iklim değişikliğinin olumsuz etkilerine karşı dirençli bir şekilde tasarlanacağı, enerji ve su verimliliği önlemlerini içereceği de vurgulandı.

Küçük sanayi sitelerinin bünyelerinde faaliyet gösterecek mikro işletmelerin enerji ihtiyaçlarını karşılamak amacıyla güneş enerjisinden elektrik üretileceği ve bu sayede karbon emisyonlarında yıllık tahmini 147 bin 30 ton azalım sağlanmasının beklendiği kaydedildi.

"Çabalarımızın devamı niteliğinde"

Dünya Bankası Türkiye Ülke Direktörü Humberto Lopez, proje ile ilgili olarak bankanın depremden etkilenen toplulukların yeniden inşası çabalarında Türkiye'yi desteklemeye kararlı olduğunu belirterek, "Yaşanan devasa yıkım karşısında devam eden çabaların uzun yıllar alacağını ve önemli miktarda kaynak gerektireceğini çok iyi biliyoruz. Bu proje depremden etkilenen bölgelerdeki geçim kaynaklarını yeniden tesis etme ve ekonomik toparlanmayı sağlama yönündeki çabalarımızın devamı niteliğindedir." değerlendirmesinde bulundu.

Açıklamada, Türkiye'deki mikro, küçük ve orta büyüklükteki işletmelerin yaklaşık yüzde 15'inin depremden etkilenen illerde bulunduğu bilgisi paylaşıldı. Bunların çoğunun faaliyetleri için uygun maliyetli alanlar, ortak kullanımlı kaynaklar, yol ve ulaşım gibi altyapı imkanları, temel kamu hizmetleri ve krediye erişim gibi çeşitli olanaklar ve hizmetler sunan sanayi sitelerinde bulunduğu dile getirildi.

Projenin depremden etkilenen bölgelerdeki mikro, küçük ve orta büyüklükteki işletmelerin acil işletme giderlerinin karşılanması için finansman sağlayan "Deprem Sonrası Mikro, Küçük ve Orta Ölçekli İşletmelerin Canlanması Destek Projesi"ni takip ettiği de aktarıldı.