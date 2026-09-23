Dünya Bankası ve İller Bankası heyetleri MASKİ\'de Manisa altyapısını değerlendirdi

Dünya Bankası heyeti ile İller Bankası İzmir Bölge Müdürlüğü heyeti, Manisa Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü'ne (MASKİ) misyon ziyareti gerçekleştirdi. Görüşmede Manisa merkez ve ilçelerde tamamlanan, devam eden ve önümüzdeki dönemde planlanan altyapı yatırımları ile projelerin finansman ve uygulama süreçleri değerlendirildi.

Dünya Bankası ve İller Bankası İzmir Bölge Müdürlüğü heyetleri, MASKİ Genel Müdürlüğü'nde gerçekleştirilen toplantıda Manisa'nın altyapı yatırımlarını ele aldı. Toplantıya MASKİ Genel Müdürü Ali Kılıç, Genel Müdür Yardımcısı Bircan Kaynak ve ilgili daire başkanları katıldı.

Gerçekleştirilen görüşmelerde MASKİ'nin yatırım programında yer alan projelerin mevcut durumu değerlendirildi. Devam eden çalışmaların ilerleme süreçleri, tamamlanan yatırımların sonuçları ve önümüzdeki dönemde hayata geçirilmesi planlanan projeler hakkında karşılıklı görüş alışverişinde bulunuldu.

Manisa'nın artan ihtiyaçları doğrultusunda içme suyu, kanalizasyon ve yağmur suyu altyapısı başta olmak üzere su yönetimi yatırımlarının önemine dikkat çekildi. Sürdürülebilir ve güçlü bir altyapı oluşturulmasına yönelik projelerin finansman ve uygulama süreçleri de toplantının gündeminde yer aldı.

Projelerin teknik ve uygulama süreçlerinin yanı sıra kurumlar arası koordinasyonun güçlendirilmesine yönelik konular da değerlendirildi.

MASKİ Genel Müdürü Ali Kılıç, toplantının devam eden ve planlanan yatırımlar açısından önemli olduğunu belirterek, projelerin hayata geçirilmesinde Dünya Bankası ve İller Bankası'ndan alınan desteğin önemine vurgu yaptı.

Kılıç, Büyükşehir Belediye Başkanı Besim Dutlulu öncülüğünde Manisa için yeni projeler hazırlamaya ve bu projeleri hayata geçirmeye devam edeceklerini ifade etti.