Dünya Çiftçiler Günü'nde Tarım Arazilerinin Korunması Vurgusu - Son Dakika
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Ekonomi

Dünya Çiftçiler Günü'nde Tarım Arazilerinin Korunması Vurgusu

Dünya Çiftçiler Günü\'nde Tarım Arazilerinin Korunması Vurgusu

Malatya'da 14 Mayıs Dünya Çiftçiler Günü dolayısıyla düzenlenen törende Vali Seddar Yavuz, tarım arazilerinin korunmasının önemine dikkat çekti ve devletin çiftçilere yönelik desteklerini vurguladı.

13.05.2025 16:16  Güncelleme: 16:18
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14 Mayıs Dünya Çiftçiler Günü kapsamında düzenlenen törende konuşan Vali Seddar Yavuz, tarım arazilerinin korunmasının hayati önem taşıdığına dikkat çekerek, verimli toprakların imara açılmaması gerektiğini vurguladı.

Malatya Valisi Seddar Yavuz, 14 Mayıs Dünya Çiftçiler Günü dolayısıyla İl Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından düzenlenen "Tohum, Fide ve Ekipman Dağıtım Töreni"ne katıldı. Tarımsal üretimi geliştirme amacıyla düzenlenen törende çiftçilere çeşitli destekler sağlandı.

İl Tarım ve Orman Müdürlüğü yerleşkesinde gerçekleştirilen programa; Vali Seddar Yavuz'un yanı sıra Turgut Özal Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Recep Bentli, Vali Yardımcısı Talat Tabur, Battalgazi Kaymakamı Erkan Savar, Yeşilyurt Kaymakamı Kutsal Baytak, Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Nusret Mum, kurum müdürleri, STK temsilcileri ve çok sayıda çiftçi katıldı.

Törende bir konuşma yapan Vali Yavuz, tarımın stratejik önemine dikkat çekerek, "14 Mayıs vesilesiyle tüm çiftçilerimizin gününü kutluyor, alın terleriyle toprağa hayat veren emekçileri sevgi ve saygıyla selamlıyorum" dedi.

Konuşmasında 6 Şubat depremleri ve ardından yaşanan zirai don olayının bölgeye etkilerine de değinen Yavuz, devletin tüm imkanlarını seferber ettiğini ifade etti. Malatya'da şu anda 100 binin üzerinde konut ve iş yerinin yapımının sürdüğünü belirten Yavuz, "Bu, neredeyse 500 bin nüfuslu bir şehrin yeniden inşası demektir" şeklinde konuştu.

Tarım arazilerinin korunması gerektiğine vurgu yapan Yavuz, "Verimli topraklarımız geleceğimizdir, imara açılmamalıdır. Bu sorumluluk sadece devlete değil, tüm vatandaşlara aittir." İfadelerine yer verdi.

Tarımda verimliliğin artırılması ve sürdürülebilirliğin sağlanması adına üç önemli başlık altında çözüm önerilerini sıralayan Vali Yavuz, miras yoluyla arazi parçalanmasının önüne geçilmesi, yeni tarım tekniklerinin yaygınlaştırılması ve çiftçinin gelirini artıracak politikaların geliştirilmesi gerektiğini kaydetti.

Kayısı üretiminde don olayının etkilerine de değinen Vali Yavuz, sürecin bilimsel veriler ışığında yönetildiğini belirterek, "İlk etapta ağaçların verim vermeyeceği düşünülse de yapılan gözlemler toparlanma sürecinin başladığını gösteriyor" dedi.

Tarım sigortasının önemine de dikkat çeken Yavuz, TARSİM sistemine entegrasyonun çiftçiler için büyük bir güvence olduğunu ifade etti. Üreticilere sağlanan mazot, gübre, tohum ve fide desteklerinin devam edeceğini söyleyen Yavuz, "Tarımı ayakta tutmak için her zaman çiftçimizin yanındayız" şeklinde konuştu.

Köyde yetişen ve çiftçilikle uğraşan bir aileden geldiğini belirten Vali Yavuz, "Çiftçiliğin ne denli meşakkatli bir meslek olduğunu biliyorum. Tüm çiftçilerimize minnettarız" diyerek sözlerini tamamladı.

Tören, çiftçilere fide, tohum ve ekipmanların teslim edilmesi ve toplu fotoğraf çekimiyle sona erdi. - MALATYA

Kaynak: İHA

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Son Dakika Ekonomi Dünya Çiftçiler Günü'nde Tarım Arazilerinin Korunması Vurgusu - Son Dakika

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