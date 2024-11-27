Dünya Helal Zirvesi İstanbul\'da Başladı

Ekonomi

Cumhurbaşkanlığı himayelerinde düzenlenen ve bu yıl 10. kez kapılarını açan Dünya Helal Zirvesi, "Helalde Başarılı 10. Yıl" mottosuyla İstanbul Fuar Merkezi'nde devam ediyor.

Anadolu Ajansının (AA) global iletişim ortağı olduğu, İslam İşbirliği Teşkilatı (İİT) ilgili kuruluşu İslam Ülkeleri Standartlar ve Metroloji Enstitüsünün (SMIIC) işbirliği, Ticaret Bakanlığı ve Helal Akreditasyon Kurumu koordinasyonunda gerçekleştirilen zirve, global ölçekte ticarete önemli katkılar sağlamayı hedefliyor.

Zirvenin resmi açılışında konuşan SMIIC Genel Sekreteri İhsan Övüt, Dünya Helal Zirvesi ve uygulamalarını tüm kuruluşlar nezdinde incelediklerini ve akreditasyon kuruluşlarından sertifikasyon kuruluşlarına kadar çok büyük bir aile olduklarını söyledi.

Zirve boyunca yapılacak oturumlarda uzman kişilerin sunum yapacağına dikkati çeken Övüt, "Burada katılımcı birçok organizasyon var, birbirimizden öğreneceğimiz çok şey var." diye konuştu.

Suudi Helal Merkezi Başkanı Abdulaziz Alrushodi ise konuşmasında, Türkiye'ye bu önemli zirveye ev sahipliği yaptığı için teşekkür etti.

Helalin yalnızca ürünleri ayıran bir kavram olmadığını vurgulayan Alrushodi, "Helal, tüketiciye güven veren ve yaşam kalitesini yükselten bir düşüncedir. Suudi Helal Merkezi olarak bu kavramı geliştirmek için ülkelerle işbirliği yapıyoruz. Çalışmalarımız, helal ürünlerdeki güveni artırmayı ve sürdürülebilir bir ticaret ortamı oluşturmayı hedefliyor." değerlendirmesinde bulundu.

Helal alanında uzmanların, kaliteli teknikleri ve standartları geliştirdiğine dikkat çeken Alrushodi, merkez olarak dijitalleşmeye verdikleri öneme ilişkin olarak, "Uluslararası standartlara uygun şekilde şeffaf bir yaklaşım benimsiyoruz. Çalışmalarımızda tüketici güvenini önceliğimiz olarak görüyoruz ve bu doğrultuda helal ticaretin sürdürülebilirliğini sağlamaya yönelik adımlar atıyoruz." ifadelerini kullandı.

"Teknolojiyi daha fazla kullanarak helal tedarik zincirini iyileştirmemiz gerekiyor"

Azerbaycan Cumhuriyeti Küçük ve Orta Ölçekli İş Geliştirme Ajansı (KOBIA) Yönetim Kurulu Başkanı Orkhan Mammadov, bu zirveye katılmanın ve Azerbaycan şirketlerini burada bulunmasının bir gelecek haline geldiğini söyledi.

Birkaç ay önce KOBIA'nın Azerbaycan'daki ilk helal iş forumunu düzenlediğine değinen Mammadov, sektördeki ekonomik ve sosyal araştırmaları ele aldıklarını belirtti.

Helal endüstrisinin ciddi fırsatlar sunduğuna işaret eden Mammadov, söz konusu endüstrinin sadece gıdayı değil turizmden sağlığa kadar birçok farklı iş kolunu içerdiğini söyledi.

Mammadov, helal endüstrisinin sürdürülebilir kalkınmaya katkısını artırmak için hükümetler, sivil toplum kuruluşları ve özel sektörün birlikte çalışması gerektiğini söyleyerek, şu bilgileri paylaştı:

"Bu işbirliği ile gerekli yönetmelikleri, mevzuatları çıkararak helal uygulamalarını yaygınlaştırabiliriz. Bir ölçüt yaratarak helal piyasasındaki güvenliği tesis edebiliriz. Böylece tüketicinin güvenini sağlayabiliriz. İnovasyon bizim çabalarımıza öncelik etmelidir. Teknolojiyi daha fazla kullanarak helal tedarik zincirini iyileştirmemiz gerekiyor."

İslam Ülkeleri İstatistik, Ekonomik ve Sosyal Araştırma ve Eğitim Merkezi (SESRIC) Genel Müdürü Zehra Zümrüt Selçuk ise 10. Dünya Helal Zirvesi'nin politikacıları, iş adamlarını, dünyanın her bir yanından uzmanları bir araya getirerek, çok önemli trendlerin konuşulabilmesini, inovasyonların ve zorlukların tartışılabilmesine olanak sağladığını söyledi.

Helal endüstride çok ciddi bir büyüme olduğunu ve yaklaşık iki milyar Müslümana hitap eden pazar olduğuna işaret eden Selçuk, sadece Müslümanlar değil, Müslüman olmayan kişilerin de helal ürünlere ilgi gösterdiğini vurguladı.

SMIIC'in helal sektörle alakalı bazı rakamlarını paylaşan Selçuk, şunları kaydetti:

"Son rakamlara göre helal endüstrisinin şu an 6-7 trilyon dolarlar civarında olduğu 2027'de ise 9,7 trilyon dolara çıkacağı düşünülüyor. İslami finans da bu helal ekonominin yüzde 63'ünü teşkil ediyor. Fakat helal ekonomi sadece İslami finansla alakalı bir ekonomi değil. Bununla birlikte tüketicilerin günlük hayatına dokunan çok önemli bir alan. Müslüman tüketiciler helal ürünlere yönelik harcama yapıyorlar. Özellikle helal turizm, helal ilaçlar, helal kozmetik ürünlerine yine ciddi harcamalar yapıyorlar ki bunlar da bu ekonominin önemli bir parçası. Müslüman tüketicilerin 2022'deki harcamalarının 2 trilyon dolar çıktığını 2027'de de bu rakamın 3 trilyon dolarlara varacağını öngörüyoruz. Dolayısıyla helal sektöründe ciddi bir ekonomik fırsat da var."

Zirve kapsamında "Sürdürülebilir Bir Küresel Büyüme için Helal Altyapı"nın bir ve ikinci panelleri gerçekleştirildi. İslam Ülkeleri Standartlar ve Metroloji Enstitüsü (SMIIC) Genel Sekreteri İhsan Övüt ve Lokman Hekim Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Fatih Gültekin moderatörlüğünde gerçekleştirilen panellerde katılımcılar dünyada ve kendi ülkelerinde helal pazarının mevcut durumu, altyapı çalışmaları, pazarı geliştirmek için yapılan çalışmalar hakkında bilgiler verdi.