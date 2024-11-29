Dünya Helal Zirvesi'nde Umman-Türkiye İşbirliği

Ekonomi

Cumhurbaşkanlığı himayesinde düzenlenen, Anadolu Ajansının (AA) global iletişim ortağı olduğu Dünya Helal Zirvesi ve Helal Expo çerçevesinde ülkelerarası iş fırsatları masaya yatırıldı.

İslam İşbirliği Teşkilatı (İİT) ilgili kuruluşu İslam Ülkeleri Standartlar ve Metroloji Enstitüsünün (SMIIC) işbirliği, Ticaret Bakanlığı ve Helal Akreditasyon Kurumu koordinasyonunda, yerli ve yabancı bakanlıklar ile çeşitli kurum ve kuruluşların katkılarıyla organize edilen etkinlik kapsamında DEİK Türkiye-Umman İş İnsanları Toplantısı düzenlendi.

İki ülke arasında ticareti büyütecek önemli konuşmalara sahne olan etkinlikte konuşan DEİK Türkiye-Umman İş Konseyi Başkanı Yunus Ete, Dünya Helal Zirvesi kapsamında gerçekleştirdikleri bu toplantıların ve iki ülke arasındaki görüşmelerin, hem ilişkileri güçlendirmek hem de ticareti artırmak açısından büyük önem taşıdığını dile getirdi.

Ete, iki ülke arasındaki işbirliklerini artırmanın en önemli hedefleri olduğunu ve bu noktada çalışmalarının aralıksız devam ettiğini belirterek, "Bu toplantılarımız, iki ülke arasındaki ilişkilere katkı sağlarken ticari karşılıklı faaliyetleri artırmasını hedefliyoruz. Taahhüt, turizm, sağlık gibi çok sayıda alanda işbirlikleri ve yatırımların artırılması noktasında faaliyetlerimizi sürdürüyoruz. Umman'la 1,4 milyar dolar dış ticaret hacmimiz bulunuyor. Bu, iyi bir rakam ancak ikili yatırımlar ve üçüncü ülkelerde karşılıklı işbirliklerinin sayısını artırarak bu rakamları artırmayı hedefliyoruz. Umman ile olan işbirliğimizi üst seviyeye taşımak için bu toplantılar önem taşıyor. " diye konuştu.

Umman'ın 2040 vizyonu kapsamında turizm, mobilya, sanayi, sağlık ve enerji gibi alanlarda önemli projelerle ilgili girişime başladığına dikkati çeken Ete, şöyle devam etti:

"Türkiye olarak her zaman işbirliğine açık olduğumuzu söylüyoruz. Özellikle sağlık sektöründe Türkiye çok yol katetti. Hastane inşaatı, ekipman teminiyle birlikte sağlık turizminde Ummanlı misafirlere hizmet veriyoruz. Umman ile on-line satış pazarlama alanında da ciddi ortaklıklar oldu. Potansiyeli yüksek iş ortamının, kamu desteğiyle daha iyi bir noktaya geleceğini düşünüyoruz. Şubat 2024'te İş Konseyi olarak Umman'a gerçekleştirdiğimiz ziyaretler olmuştu, 19 Aralık'ta tekrar Umman'a gidiyoruz DEİK olarak. Yeni anlaşmalar kapsamında sayın Bakanımızla beraber orada işbirliği anlaşmalarımız olacak."

"Ticari faaliyetleri artırmak için çalışıyoruz"

Oturumda iki ülke arasındaki ticaret ve ilişkilerin daha da güçlendirilmesi konusunda çalıştıklarını ifade eden DEİK Umman- Türkiye İş Konseyi Başkanı Salim Abdullah Al Rawas da etkinliğin en iyi tarafının, resmi bir ziyaretle gerçekleşmesi olduğunu söyledi.

Kendilerinin de Umman Sanayi ve Ticaret Odası bünyesinde etkinlikte bulunduklarını belirten Rawas, şu bilgileri verdi:

"Bizim hedefimiz, Türkiye ile Umman arasında özel sektörde bir köprü olmak. Aynı zamanda bu organizasyonda resmi kurum ve birimlere önerilerimiz, görüşlerimiz olacak. Bizler, Umman Sanayi ve Ticaret Odası çatısıyla bu raporları bildireceğiz. İlk toplantılarımızdan itibaren çok sayıda noktayı değerlendiriyoruz. Ticari ve ekonomik ilişkileri yukarı taşımak için çalışıyoruz. Türk bankalarının Umman'da bir şube açması son derece olumlu olacak ve ticarete büyük katkıları olacaktır. Bu, Türkiye şirketlerine hizmet etmesi açısından da son derece önemli. Türkiye'de yatırım yapan Umman şirketlerine de bu banka hizmet sağlayacaktır. Bu banka aynı Türkiye'ye seyahat eden Umman vatandaşlarına da hizmet verecektir. Yılda 80 ile 100 bin arası Umman'dan Türkiye'ye turist geliyor. Bu tür banka ticarete önemli katkılar sağlayacaktır. Umman'da çok sayıda Türk şirketi var, Türkiye'de çok sayıda Umman firması var. Bizim rolümüz, iki ülke arasındaki ticari faaliyetleri artırmak yönünde olacak."

"Umman iş dünyasını Türkiye'ye bekliyoruz"

Ticaret Bakanı Başdanışmanı Mehmet Hüseyin Bilgin de Türkiye'nin son 20 yılda iktisadi, siyasi ve askeri alanda bölgenin en önemli ülkesi haline geldiğini dile getirdi.

Bilgin, küresel güç olma yolunda Türkiye'nin en önem verdiği konunun İslam dünyası ile ilişkileri olduğuna işaret ederek, Ticaret Bakanlığı olarak İslam coğrafyası ile iktisadi ilişkileri geliştirmeye önem verdiklerini vurguladı.

Bu kapsamda karşılıklı ticaret hacminin artırılması konusuna dikkat ettiklerini belirten Bilgin, şöyle konuştu:

"Umman ile ticaretimiz, olması gerekenin çok altında ancak artırılabilir. Bir diğer konu turizm. Özellikle sağlık ve eğitim turizmi konusunda iki ülkenin işbirlikleri çok daha artabilir. Türkiye'nin bu alandaki tecrübesi çok büyük. Ayrıca müteahhitlik konusu da önemli. Türkiye'nin bu alanda 50 yıllık bir tecrübesi var. Müteahhitlik alanında Umman ve tüm İslam ülkeleri ile yeni projelerde buluşulabilir. Öte yandan uluslararası yatırımlar da önemli. Ülkemiz yabancı yatırım çekmeye çok müsait bir ülke. Yabancı yatırımcılara verilen destekler arttı. Körfez ülkelerinden ülkemize doğrudan yabancı yatırım 30 milyar dolar civarında. Dolayısıyla Umman iş dünyasını Türkiye'ye bekliyoruz."

"İnovasyona öncelik veren bir ülke olan Umman, Türkiye'den faydalanabilir"

Umman tarafında iki ülke arasındaki ticari faaliyetlerin büyümesi gerektiğini ifade eden Umman Kıdemli İş Geliştirme Uzmanı Bushra Al Wahaibi de iki ülke arasındaki ticari işbirliklerinin çok önemli olduğuna dikkati çekti.

Umman'ın jeopolitik açıdan önemli bir ülke olduğunu dile getiren Wahaibi, "Asya ve Afrika'daki birçok nüfusa kolayca ulaşılabiliyor. 2023 yılında Umman'da 65 milyar dolarlık bir yatırım yapıldı. 5 milyon nüfusa sahip ve ortalama yaş sınırı 25 yani genç bir ülke. Umman ve Türkiye, teknoloji alanında işbirlikleri yapabilir. İnovasyona öncelik veren bir ülke olan Umman, Türkiye'den faydalanabilir. Umman, birçok ülke ile iyi ticari ilişkilere sahip. Umman ve Türkiye ile direkt uçuşlar bulunuyor. Bu da iletişim için önemli. Umman'dan yabancı yatırımcılara 30 yıla kadar vergi muafiyeti, arsa imkanı, vatandaşlık gibi imkanlar sunuluyor. Türkiye ile Umman arasındaki ticari ilişkiler güçlü, ihracatımız ve ithalatımız artıyor. Hedeflerimiz ise daha yüksek." ifadelerini kullandı.

Öte yandan, 10. Dünya Helal Zirvesi'nin önemli buluşmalarından Go Africa da gerçekleştirildi. Binlerce ziyaretçinin yer aldığı zirvede Afrika ülkelerindeki potansiyel ticaretin konuşulduğu ve yeni işbirlikleri için görüşlerin sunulduğu Go Africa, önemli isimlerin katılımıyla yapıldı.

Alıcılar, yatırımcılar ve üst düzey bürokratların yakından takip ettiği Go Africa buluşmasında çok sayıda sektör temsilcisi yer aldı. Ticari ilişkileri güçlendirmek, Afrika'nın potansiyelini vurgulamak, ortak girişimleri teşvik etmek ve yeni networkler için önemli potansiyele sahip Go Africa buluşmasında farklı ülkelerden çok sayıda ziyaretçi yer aldı.