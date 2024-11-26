Dünya Helal Zirvesi'nde Yeni Pazar Fırsatları - Son Dakika
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Ekonomi

Dünya Helal Zirvesi'nde Yeni Pazar Fırsatları

Natural, Organic, Vegan Ürünler alanı, İstanbul'da ticarette önemli fırsatlar sunacak.

26.11.2024 19:48
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Dünya Helal Zirvesi özel alanlarından Natural, Organic, Vegan Ürünler ve Hizmetler Alanı'nın (NOV), ticarette üst düzey potansiyele sahip yeni pazarlar için önemli fırsatlar sunduğu bildirildi.

Dünya Helal Zirvesi Konseyinden yapılan açıklamaya göre, Cumhurbaşkanlığı himayelerinde düzenlenen, Anadolu Ajansının (AA) Global İletişim Ortağı olduğu Dünya Helal Zirvesi, "Helalde Başarılı 10. Yıl" mottosuyla 27-30 Kasım'da İstanbul Fuar Merkezi'nde gerçekleştirilecek.

Dünya Helal Zirvesi özel alanlarından Natural, Organic, Vegan Ürünler ve Hizmetler Alanı (NOV), ticarette üst düzey potansiyele sahip yeni pazarlar için önemli fırsatlar sunuyor.

İslam İş birliği Teşkilatı (İİT) ilgili kuruluşu İslam Ülkeleri Standartlar ve Metroloji Enstitüsünün (SMIIC) işbirliği, Ticaret Bakanlığı ve Helal Akreditasyon Kurumu koordinasyonunda gerçekleştirilecek Dünya Helal Zirvesi, bünyesinde barındırdığı tüm alanlarla global ölçekte ticarete önemli katkılar sağlayacak.

Ulusal ve uluslararası binlerce ziyaretçi katılacak

30 binin üzerinde ziyaretçinin katılması beklenen NOV özel alanı; 100'den fazla ziyaretçi ülke, 300'den fazla satın almacı, 45'ten fazla katılımcı ülke ve 450'nin üzerinde katılımcıyı ağırlayacak. 9 binin üzerinde global ziyaretçiye ev sahipliği yapacak NOV özel alanı, distribütörleri, perakendecileri, online satıcıları, özel etiketli ürün üretici ve temsilcileri, üreticileri, dış ticaret firmalarını ağırlayacak.

Yiyecek, içecek ve ambalaj alanında kahvaltılıklar, temel gıdalar, et ürünleri, meyve, sebze, organik gıda ambalajları, içecekler, atıştırmalıklar ve süt ürünleri, özel beslenme alanında da glütensiz ürünler, vegan ürünler, takviye içecek ve kapsül ürünleri sergilenecek.

Ayrıca, güzellik ve kozmetik alanında cilt bakım ürünleri, saç bakım ürünleri, ağız ve diş sağlığı ürünleri, temizlik ve hijyen ürünleri; bebek ve çocuk alanında kaşık mamaları, bağışıklık destek ürünleri, bakım ürünleri, tekstil ürünleri, hazır bebek ve çocuk yemekleri, tarım, çevre ve sürdürülebilirlik alanında ise akıllı tarım teknolojileri, sulama ve gübreleme sistemleri, drone teknolojileri, tekstil ürünleri, hazır bebek ve çocuk yemeklerine dair ürünler öne çıkacak.

Kaynak: AA

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Son Dakika Ekonomi Dünya Helal Zirvesi'nde Yeni Pazar Fırsatları - Son Dakika

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