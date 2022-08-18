Organik gün kurusu kayısının tanesi 2 TL - Son Dakika
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Organik gün kurusu kayısının tanesi 2 TL

18.08.2022 11:47
Organik gün kurusu kayısının tanesi 2 TL

Dünya kayısı başkenti olarak nitelendirilen Malatya'da üretilen kayısı fiyatları cep yakıyor.

Dünya kayısı başkenti olarak nitelendirilen Malatya'da üretilen kayısı fiyatları cep yakıyor. Organik gün kurusu kayısıların tanesi 2 TL ye geliyor.

Malatya'nın Darende ilçesine bağlı Balaban Mahallesi'nde organik kayısı üreten Abdullah Kılıçer'in yetiştirdiği kaba aşı gün kurusu birinci kalite kayısılarının 60 adedi 1 kilogram geliyor. Ürünlerinin kalitesi ve lezzeti nedeniyle İzmirli bir firma tarafından yurt dışına pazarlandığını belirten Kılıçer, ürünlerini organik yetiştirdiğini, firma tarafından belirlenen gübre ve ilaç haricinde hiçbir şey kullanmadığını söyledi. Kılıçer, hiçbir ilaç kullanılmadan üretilip kurutulan organik gün kurusu kayısının, kükürtlü sarı kayısıya göre daha fazla rağbet gördüğünü ifade etti.

Organik birinci kalite gün kurusu kayısıların 60 adedi 1 kilogram gelirken, kilosu 120 TL'ye, tanesi ise 2 TL'ye geliyor. - MALATYA

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Kaynak: İHA

Balaban, Darende, Malatya, Ekonomi, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Organik gün kurusu kayısının tanesi 2 TL - Son Dakika

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SON DAKİKA: Organik gün kurusu kayısının tanesi 2 TL - Son Dakika
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