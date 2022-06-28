Son dakika haberi: Dünya melek yatırımcıları 25-26 Ekim'de Antalya'da buluşacak

Antalya'da düzenlenecek Dünya Melek Yatırım Forumu (WBAF) Dünya ve Akdeniz Kongresi'ne, 30 ülkeden bakan ve 125 ülkeden yatırımcının katılması bekleniyor.

Antalya Organize Sanayi Bölgesi (OSB) Teknopark, Dünya Melek Yatırım Forumu (World Business Angels Investment Forum) iş birliğiyle 25-26 Ekim'de kongreye ev sahipliği yapacak. Kongre, girişimcilerin ve melek yatırımcıların salgın sonrası dönemde geçireceği süreçleri keşfetmeleri için bir platform sağlayacak.

Dünyada daha fazla iş ve sosyal adalet yaratma hedefiyle işletmelerin başlangıç seviyesinden büyüme aşamasına kadarki süreçlerinde finansmana erişimini kolaylaştırmayı amaçlayan WBAF, Birleşmiş Milletler, Avrupa Birliği ve G20 ülkelerinde kritik sorunlara çözüm için çalışıyor.

Antalya Valisi Ersin Yazıcı, Kundu tesisler bölgesindeki bir otelde düzenlenen WBAF Dünya ve Akdeniz Kongresi'nin tanıtım toplantısında yaptığı konuşmada, büyük bir organizasyona başarılı şekilde ev sahipliği yapacaklarını söyledi.

Dijitalleşmenin özellikle salgından sonra insan hayatında birinci sırada yerini aldığına değinen Yazıcı, "Turizmi ve tarımı dünya standardının üzerinde yapan bir şehiriz. Bu organizasyonu da sıfır hatayla gerçekleştireceğiz. Tarım ve turizm şehriyiz. Ürettiğimiz ürünleri dünyaya ihraç ediyoruz. Üretim yaparken hem teknolojiyi kullanıyoruz hem dünyadaki gelişmeleri takip ediyoruz. Turizmde de tartışmasız dünyada bir numarayız." diye konuştu.

Antalya'nın turizmde 680 bin yatak kapasitesi olduğunu, kente geçen sene 9 milyonu aşan turist geldiğini anlatan Yazıcı, hem tarım hem de turizmde teknolojik bilişimi kullandıklarını ifade etti.

"Bu program için 10 milyon dolarlık fon ayırdık"

WBAF Başkanı Baybars Altuntaş da melek yatırımcıların sermaye piyasasında diğer yatırımcılardan ayrı bir rol oynadığını, sadece finansal yatırım değil, çevresine mentorluk yaptığını kaydetti.

Antalya'da düzenlenecek kongrenin büyük bir organizasyon olduğuna işaret eden Altuntaş, "Yüzlerce melek yatırımcı ve fon yöneticisi burada bir araya gelecek. Kaliteli girişimciler geliyor. Biz bu program için 10 milyon dolarlık fon ayırdık. Tüm fon yöneticileri bu salonda olacak." dedi.

Altuntaş, kongreye devlet başkanları ve üst düzey yöneticilerinin de katılacağını, önemli konuların ele alınacağını dile getirdi.

Antalya OSB Başkanı Ali Bahar ise OSB Teknopark'a yapılacak yatırımların değişimde öncü rol oynayacağını, AR-GE ve inovasyonda kurumların sahiplenmesiyle güzel bir iklim oluşturulacağını anlattı.

Nitelikli bir toplantıyı kente kazandırdıklarını vurgulayan Bahar, "Bilim ve sanat asla finansmansız olamıyor. Girişimcileri yurt dışına kaptırmamak için bu tür organizasyonlar çok önemli." değerlendirmesinde bulundu.

Antalya Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Cansel Tuncer, Akdeniz Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Özlenen Özkan, Antalya Bilim Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. İsmail Yüksek ve Antalya OSB Teknopark Genel Müdürü Dr. Aylin Tümay da konuşma yaptı.