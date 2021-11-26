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Dünya otomotiv sektörü Türk mühendislerin geliştirdiği multimedya sistemlerini kullanıyor - Son Dakika

Dünya otomotiv sektörü Türk mühendislerin geliştirdiği multimedya sistemlerini kullanıyor

26.11.2021 12:08
Dünya otomotiv sektörü Türk mühendislerin geliştirdiği multimedya sistemlerini kullanıyor

Türk ortaklar tarafından 20 yıl önce kurulan firmada, Türk mühendisler tarafından geliştirilen yerli araç içi bilgi-eğlence ürünleri, dünya çapındaki otomobil markalarınca kullanılıyor.

Türk ortaklar tarafından 20 yıl önce kurulan firmada, Türk mühendisler tarafından geliştirilen yerli araç içi bilgi-eğlence ürünleri, dünya çapındaki otomobil markalarınca kullanılıyor.

Sürücü ve yolcuların konforunu ve sürüş güvenliğini artırmak, onlara daha keyifli bir yolculuk yaşatabilmek amacıyla otomotiv multimedya sistemleri geliştiren Türk firması, dünyada 50'den fazla otomobil modeline bu ürünleri tedarik ediyor.

ULUTEK Teknopark'ta yer alan Daiichi firmasının Ar-Ge merkezinde, Türk mühendisler tarafından geliştirilen yüzde 100 yerli araç içi bilgi-eğlence sistemleri, otomotiv pazarına sunuluyor.

Daiichi Genel Müdürü Ömer Tunç Akdeniz, AA muhabirine, firmanın 20 yıl önce kurulduğunu, yüzde 100 Türk sermayeli bir şirket olduklarını söyledi.

Otomotiv elektroniği alanında çalıştıklarını belirten Akdeniz, "Radyo teyplerle başladık, multimedya sistemleriyle devam ettik. Hoparlörler üretip Tofaş, Ford, Otosan gibi firmalara tedarik sağladık. Şimdi geldiğimiz noktada artık yeni trendleri, 'dijital kokpit' dediğimiz ekranları, elektrikli otomobillerin güvenlik parçaları gibi yeni trendleri takip ediyoruz ve yeni parçaları portföyümüze eklemeye çalışıyoruz." diye konuştu.

Firmanın Bursa'daki Ar-Ge merkezinde yapılan çalışmaları anlatan Akdeniz, şunları kaydetti:

"Burada biz, Türkiye'nin yüzde 100 yerli ilk otomobil radyo teybini yaptık. Polonya'da üretilen Lancia aracına yaklaşık 3 senedir seri üretimde bunun tedarikini sağlıyoruz. Bu çok gurur verici bir şey, Türkiye adına bir ilk. Radyo, multimedya gibi parçalar üreten ilk ve tek Türk firmasıyız. O zaman Fiat Chrysler markasıydı şimdi Peugeot ve Citroen ile birleşip Stellantis Grup oldular ve ihalenin neticesinde bütün dünya devlerinin içinden sıyrıldık ve bizi layık gördüler. Arkadaşlarımız burada yüzde 100 Türk mühendisliğiyle yazılımını, donanımını, mekaniğini, her şeyini yaptı ve Polonya fabrikasına tedarik etmeye başladık."

"Dünyanın 5 kıtasında da ürünlerimiz var"

Akdeniz, yurt dışı ve yurt içindeki birçok otomotiv fabrikasına ürün tasarladıklarını dile getirerek, şöyle devam etti:

"Fiat'ın İtalya'daki fabrikasına, Özbekistan'daki fabrikaya, Türkiye'de Tofaş, Ford Otosan, Karsan, Otokar gibi fabrikalara, Amerika'da Volkswagen'in Navistar ile olan birleşmesiyle üretilen ağır ticari vasıtalar ve otobüsler var; oraya, Meksika fabrikalarına gönderim yapıyoruz. Hindistan'da Mahindra, Volvo Eicher gibi ortaklıklara radyo ve hoparlör tedarikimiz var. Hemen hemen Avrupa, Orta Asya, Güney Asya ve Amerika da dahil olmak üzere bütün dünyaya otomotiv elektroniği alanında parçalar satıyoruz. Araçlara bakarsak dünyanın 5 kıtasında da ürünlerimiz var. Ürün sattığımız fabrikalar olarak düşünürsek yine 4 kıtada, Kuzey Amerika'da, Orta Amerika'da, Asya'da, Avrupa'da, Kuzey Afrika'da müşterilerimiz var. Fiat Chrysler otomobile, Peugeot ve Citroen markasına, Volkswagen'e, Ford'a ürünler veriyoruz. Zaten dünya otomotiv pazarının yüzde 70'ini bu araçlar oluşturuyor."

Yeni trendlere, teknolojilere uyum sağlamak için çalıştıklarını ve mühendislik güçlerini artırmayı planladıklarını aktaran Akdeniz, 1-2 yıl içinde 100 mühendisi daha ekibe katacaklarını, elektrikli otomobillere yeni parçalar geliştirmek, online multimedya sistemlerinde siber güvenlik için çalışacaklarını da sözlerine ekledi.

"Tasarladığımız multimedya sistemlerini araçlarda görmek, inanılmaz bir duygu"

Firmanın Ar-Ge Direktörü Emrah Yürüklü de bilgi eğlence sistemleri, gösterge paneli, multimedya, radyo, hoparlör amfi sistemleri tasarlayıp ürettiklerini belirterek, şöyle konuştu:

"Bu ürünlerin bütün yazılım, donanım, mekanik geliştirmesi, sıfırdan, eskiz çalışmasından başlıyor; ara yüz, ön panel, butonların yerlerinden, menülerinden son ürüne kadar yapıyoruz. Ford, Tofaş, Fiat gibi büyük otomotiv üreticileri, bizim müşterilerimiz. Biz üretiyoruz ve onların fabrikalarına gönderiyoruz. Araç üzerine seri üretim hatlarında monte ediyor ve son müşteriyle buluşturuyorlar."

Aracı gösteren, özellikle gençlere aracın satılmasını sağlayan, en göz önünde olan multimedya sistemlerinin artık büyük ekranlı olarak tasarlanmaya başladığı bilgisini veren Yürüklü, "Tasarladığımız multimedya sistemlerini araçlarda görmek, inanılmaz bir duygu. Kırmızı ışıkta duruyorsunuz, yan tarafta bir araçta bizim geliştirdiğimiz multimedya sistemi kullanılıyor. Televizyonda bir dizide, sinemada bir filmde tasarladığımız sistemleri gördüğümüzde insan duygulanıyor. 'Çok uğraştık ama ürün iyi oldu ve insanlar kullanıyor, memnun.' diye mutlu oluyoruz." dedi.

Yürüklü, multimedya, bilgi eğlence sistemleri dünyasında ciddi bir evrilme beklendiğine dikkati çekerek, "Gösterge paneli, multimedya, amfi sistemleri, şu anda ayrık yapıda. Yeni trend, elektrikli ve otonom araçlarla birlikte bunların hepsini birden yöneten tek bir kontrol ünitesi, tek bir beyin. Gösterim için ekran çıkışı veren ama hepsini birden tek başına yöneten, bir nevi bilgisayar. Gelecekte bunun ciddi anlamda karşımıza geleceğini biliyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

Multimedya sistemlerinin artık internet bağlantılı olduğunu aktaran Yürüklü, "Gelecekte kredi kartı bilgilerini, HGS, OGS gibi bilgileri içinde saklayacak multimedya sistemlerinde, cep telefonunda olan uygulamalar olacak. Uzaktan yazılım güncellemeleri yapılabilecek. Siber güvenlik, artık bizim işimizin ayrılmaz bir noktası. Biz de hazırlık aşamasındayız. Siber güvenlik uzmanlarını işe başlattık." diye konuştu.

Dünya otomotiv sektörü Türk mühendislerin geliştirdiği multimedya sistemlerini kullanıyor
Dünya otomotiv sektörü Türk mühendislerin geliştirdiği multimedya sistemlerini kullanıyor
Dünya otomotiv sektörü Türk mühendislerin geliştirdiği multimedya sistemlerini kullanıyor
Dünya otomotiv sektörü Türk mühendislerin geliştirdiği multimedya sistemlerini kullanıyor
Dünya otomotiv sektörü Türk mühendislerin geliştirdiği multimedya sistemlerini kullanıyor

Otomobil, Tragger, Radyo, Türk, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi Dünya otomotiv sektörü Türk mühendislerin geliştirdiği multimedya sistemlerini kullanıyor - Son Dakika Ekonomi


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