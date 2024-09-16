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Ekonomi

Dünya Yatırımcı Haftası İstanbul'da

Dünya Yatırımcı Haftası, 7-8 Ekim'de İstanbul'da çevrimiçi panellerle kutlanacak.

16.09.2024 12:46
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Uluslararası Menkul Kıymetler Komisyonu (IOSCO) tarafından organize edilen Dünya Yatırımcı Haftası'nın 8'incisi, 7-8 Ekim tarihlerinde İstanbul'da gerçekleştirilecek.

Birlikten yapılan açıklamaya göre, IOSCO tarafından yatırımcıların bilgilendirilmesi amacıyla desteklenen ve aralarında Türkiye'nin de yer aldığı 100'den fazla ülkede ekim ayı içinde kutlanan Dünya Yatırımcı Haftası, Türkiye'de 7-8 Ekim tarihlerinde düzenlenecek panel ve etkinliklerle kutlanacak.

Sermaye Piyasası Kurulu (SPK), Borsa İstanbul AŞ ve Türkiye Sermaye Piyasaları Birliği işbirliğinde, Dünya Yatırımcı Haftası 7 Ekim'de Borsa İstanbul'da yapılacak Gong Töreni ile başlayacak.

İki gün boyunca çevrim içi platform üzerinden devam edecek etkinlikte, bireysel ve kurumsal yatırımcılar ile üniversite öğrencileri ve reel sektör şirketlerine yönelik 10 panel düzenlenecek. Tüm panellerin çevrim içi olarak gerçekleştirileceği Dünya Yatırımcı Haftası'nda 10 panelde 50 panelist yer alacak.

IOSCO'nun dünya çapında yatırımcıları etkileyen trend konularının konuşulacağı ve bu konuda farkındalıkların artırılmasının amaçlandığı Dünya Yatırımcı Haftası'nda "Değer Yatırımcılığı", "Sürdürülebilir ve Yeşil Finansman Araçlarının İhracı", "Finansal Özgürlük", "Yapay Zeka ile Yatırım Stratejisi", "Hangi Yatırım Aracına Ne Zaman Yatırım Yapılmalı", "BES'in Dijital Yüzü", "Yeni Sürdürülebilirlik Borçlanma Araçları", "Bilinçli Yatırımcı", "Tematik Yatırım Fonları", ve "Yatırım Yaparken Temel Analiz mi Teknik Analiz mi" başlıklı paneller yapılacak.

Dünya Yatırımcı Haftası kapsamında çevrim içi düzenlenecek panellere katılım ücretsiz olurken tüm katılımcılar açık olacak panelleri izlemek için Dünya Yatırımcı Haftası internet sitesine kayıt yapması gerekiyor. Kayıt yaptıran yatırımcılar çevrim içi platformda panelleri izlerken çeşitli ödüller de kazanabilecek.

Kaynak: AA

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