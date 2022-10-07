Dünya üzerinde yaklaşık 30 milyon kullanıcısı bulunan kripto para borsasına yapılan saldırıda önemli miktarda dijital para çalındı. Borsa işlemlerini askıya aldı.
Üzerinden en fazla işlem yapılan ve milyonlarca müşterisi bulunan Binance dün gece yaşanan bir saldırı ile sardıldı. Kripto para borsasının yerel blockchain ağı Binance Smart Chain'e bir saldırı gerçekleştirildi. Saldırının ardından 100 milyon dolarlık kripto paranın çalındığını bilgisi öğrenildi.
Kullanıcıların kısa süreliği paniğinin ardından Binance CEO'su Changpeng Zhao, Twitter'dan açıklama yaptı. Zhao, BSC Token Hub'a yapılan saldırı sonucu extra Binance Coin (BNB) üretildiğini anlattı. Zhao konunun kapandığını ve yatırımcıların paralarının güvende olduğunu ifade etti. Diğer yandan yapılan saldırı sonucu kripto piyasası çok fazla etkilenmedi.Bitcoin hafta genelindeki inişli çıkışlı seyrine uygun bir şekilde devam etti. Sanal para, günlük yüzde 1.8'lik düşüşle 19.981 dolara geriledi.
Son Dakika › Ekonomi › Dev kripto para borsası Binance Smart Chain'e saldırı şoku! 100 milyon dolarlık kripto para çalındı - Son Dakika