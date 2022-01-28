İHBİR, şekerleme fuarının milli katılım organizasyonunu yapacak

İstanbul Hububat Bakliyat Yağlı Tohumlar ve Mamulleri İhracatçıları Birliği (İHBİR), Almanya'nın Köln kentinde 30 Ocak-2 Şubat'ta düzenlenecek 51. ISM 2022 Uluslararası Bisküvi, Çikolata ve Şekerleme Fuarı'nın milli katılım organizasyonunu yapacak.

İHBİR'den yapılan açıklamada görüşlerine yer verilen İHBİR Yönetim Kurulu Başkanı Haluk Okutur, Türkiye'deki üretici ve ihracatçı üyelerin, ambalajlama konusunda kısa sürede ilerleyerek başarılar elde ettiğini belirterek, "Günümüzün modern trendlerine uygun şekilde ambalajlarını geliştiren ve pazarda yerlerini alan üyelerimiz yenilikçi çalışmalarının ve azimlerinin sonuçlarını da görüyorlar. Bu şekilde ilerleyen ihracatçılarımız ürünlerini daha katma değerli satma ve pazarlarda geniş alanlarda yer alma şansını da yakalamış oluyor." ifadelerini kullandı.

İHBİR olarak ihracatçı üyeleri her zaman dünya pazarında yer almaları için desteklediklerini ifade eden Okutur, şunları kaydetti:

"ISM Fuarı dünyanın en büyük şekerleme fuarı olması nedeniyle yoğun ilgi görüyor. 20 yıldır katıldığımız ve başarılı anlaşmalarla, görüşmelerle geri döndüğümüz ISM Fuarı, bizim ve Türkiye'deki ihracatçı firmalarımız için çok önemli bir fuar. Buraya çok ciddi alım heyetleri ve alıcılar geliyor. Türkiye'deki ihracatçı üyelerimiz de bu konuda çok bilinçliler ve bu fuarın dünyaya açılan bir kapı olduğunu görüyorlar. 2020 yılında 50. kez düzenlenen fuar, 1.774 katılımcı ile 120 bin metrekarelik alanda gerçekleşti ve fuarı 37 bin kişi ziyaret etti. 2022 yılında salgın ve olumsuz koşullara rağmen Türkiye'den 76 firma ile geniş bir alanda katılım sağlamaya hazırlanıyoruz."

"Kadın girişimcilerimizle gurur duyuyoruz"

Haluk Okutur, İHBİR olarak, ürünlerin üretim sürecinden ihracat aşamasına kadar gösterilen özveriyi aynı zamanda ticari bir değer haline dönüştürmek üzere bu ürünlerin tanıtımı ile üretken ve vizyon sahibi kadın girişimcilerin ülke ihracatına katkılarını maksimum düzeye çıkarmak adına "İhracata İlham Veren Kadınlar Platformu" projesini başlattıklarını hatırlattı.

Projesi kapsamında profesyonellerin mentörlüğünde tüm kadınları üretmeye teşvik ettiklerini belirten Okutur, "Bu kapsamda sayımız 60'a ulaştı. Geçtiğimiz ay Dubai'de düzenlenen Türkiye'den 40 firmanın yer aldığı Yummex Middle East 2021 şekerleme, tatlı, atıştırmalık ürünler fuarında kadın girişimcilerimize ürünlerini tanıtmaları ve dünyaya açılmaları konusunda destek olmuştuk. Bu ay da dünyanın en büyük şekerleme fuarı ISM 2022'de kadın girişimcilerimiz ürünlerini tanıtarak dünya pazarına açılacaklar. Diğer fuarda olduğu gibi burada da alacakları sipariş ve ihracat haberleriyle ülkemize döneceklerine eminim Birlik olarak kadın girişimcilerimizle gurur duyuyoruz." değerlendirmesinde bulundu.