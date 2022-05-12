"Dünyanın en değerli şirketi" unvanı artık Apple'ın değil - Son Dakika
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"Dünyanın en değerli şirketi" unvanı artık Apple'ın değil

12.05.2022 11:46

Teknoloji devi Apple, "Dünyanın en değerli şirketi" unvanını 2 yıl sonra Suudi Arabistanlı petrol şirketi Aramco'ya kaptırdı. Apple hisseleri, çarşamba günü New York'ta yüzde 5'ten fazla düştü ve işlem gününü 2,37 trilyon dolar borsa değerlemesi ile kapattı.

Suudi Arabistan'ın milli petrol şirketi Aramco, neredeyse 2 yıldır "Dünyanın en değerli şirketi" unvanıyla zirvede olan dünyaca ünlü teknoloji devi Apple'ı geride bıraktı.

ZİRVE ARAMCO'NUN

Apple hisseleri, çarşamba günü New York'ta yüzde 5'ten fazla düştü ve işlem gününü 2,37 trilyon dolar borsa değerlemesi ile kapattı. Böylelikle, dünyanın en değerli şirketi unvanı, 2,42 trilyon dolarlık değeriyle petrol ve gaz üreticisi Aramco'ya geçti.

HİSSELERİ SATMAYA BAŞLADILAR

BBC'deki habere göre yatırımcılar, daha az riskli gördükleri varlıklara geçerken teknoloji şirketlerindeki hisselerini satıyor.

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Son Dakika Ekonomi 'Dünyanın en değerli şirketi' unvanı artık Apple'ın değil - Son Dakika


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