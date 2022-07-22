Özel eğitimli köpekler arıyor! Bu mantarın kilosu 700 ila 4 bin euro arasında alıcı buluyor - Son Dakika
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Özel eğitimli köpekler arıyor! Bu mantarın kilosu 700 ila 4 bin euro arasında alıcı buluyor

22.07.2022 10:06
Özel eğitimli köpekler arıyor! Bu mantarın kilosu 700 ila 4 bin euro arasında alıcı buluyor

Dünyanın en değerli mantarlarından olan trüf, Avrupa'da türüne göre kilosu 700 ila 4 bin euro arasında satılıyor. Samsun'un Havza, Kavak ve Çarşamba ilçelerindeki ormanlık alanlarda envanteri yapılan sahalarda eğitimli köpeklerle birlikte yılda yaklaşık 225 kilo trüf mantarı elde edilebilecek.

Amasya Orman Bölge Müdürlüğü Samsun'da 2022 yatırım yılında ağaçlandırma, silvikültür, üretim, yol, ORKÖY ve fidan üretimi olmak üzere toplam 105 milyon 823 bin TL. Müdürlük, özellikle Avrupa'da oldukça sık tüketilen ve ekonomik getirisi oldukça yüksek olan trüf mantarı üretimine de destek veriyor.

YILDA 225 KİLO TRÜF MANTARI TOPLANABİLECEK

Tıbbi ve aromatik bitki üretimi çerçevesinde karayemiş, tavşan memesi, ahlat, ada çayı, yemişen ve mavi yemiş gibi meyveler Samsun ormanlarında üretiliyor. Ayrıca trüf mantarı üretimi kapsamında ise Havza, Kavak ve Çarşamba ilçelerindeki ormanlık alanlarda envanteri yapılan sahalardan yıllık yaklaşık 225 kilo trüf mantarı toplanabilecek. Trüf mantarları Avrupa'da türüne göre kilosu 700 ila 4 bin euro arasında alıcı buluyor.

Dünyanın en pahalı mantarından yılda 225 kilo toplanabilecek

1 MİLYON 630 BİN FİDAN ÜRETİLDİ

Öte yandan, Ağaçlandırma ve Toprak Muhafaza Projesi kapsamında fidan üretimi ve bakım çalışmalarında 2022 yılında Samsun merkez, Bafra ve Vezirköprü fidanlıklarında 1 milyon 630 bin fidan üretilirken, 450 bin fidanın da bakımı yapıldı. Bu fidanlıklarda 134 değişik türde fidan üretilip, ormanlara dikilirken, Türkiye'nin her iline de fidan dağıtımı gerçekleştiriliyor.

Dünyanın en pahalı mantarından yılda 225 kilo toplanabilecek

ORKÖY FAALİYETLERİ

ORKÖY faaliyetleri kapsamında 2022 yılında süt sığırcılığı, süt koyunculuğu, üretim geliştirme ve arıcılık olmak üzere 37 aileye toplamda 4 milyon 116 bin TL'lik kredi desteği verilecek. Bu yıl içerisinde Samsun'da 3 ton tohum üretilmesi hedefleniyor. Şu ana kadar ise 500 kilo tohum üretildi. Ayrıca orman zararlılarıyla mücadele çerçevesinde bu yıl şu ana kadar 1250 kuş yuvası ormanlara yerleştirildi.

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Kaynak: İHA

Çarşamba, Amasya, Samsun, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Özel eğitimli köpekler arıyor! Bu mantarın kilosu 700 ila 4 bin euro arasında alıcı buluyor - Son Dakika

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SON DAKİKA: Özel eğitimli köpekler arıyor! Bu mantarın kilosu 700 ila 4 bin euro arasında alıcı buluyor - Son Dakika
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