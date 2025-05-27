ABD-Çin arasındaki ticaret savaşları, bankacılık krizleri ve ekonomik belirsizlikler, dünyanın en zengin isimlerinin servetlerini koruma biçimlerini kökten değiştirdi. Artık sadece banka hesapları değil; fiziki altın külçeleri de özel güvenlikli tesislerde tutuluyor. Bu yeni güvenlik üssü ise, İsveç'ten Singapur'a kayıyor.
Siyasi istikrarı, sıkı gizlilik yasaları ve yüksek güvenlik altyapısıyla SİNGAPUR, ultra zenginler için bir servet limanı hâline geldi. Paralarını daha önce İSVEÇ BANKALARINDA saklayan milyarderler, şimdi altınlarını bu Asya ülkesine taşıyor.
Singapur'un gözlerden uzak bir noktasında, oniks kaplamalı, altı katlı, havaalanına yakın bir yapıda konumlanan "THE RESERVE", ultra zenginlerin en değerli hazinelerine ev sahipliği yapıyor. Tesisin çelik kapıları ardında, yaklaşık 1,5 milyar dolarlık altın ve gümüş külçesinin saklandığı tahmin ediliyor.
"The Reserve" içinde üç kat yüksekliğinde binlerce kiralık kasa, bireysel kasa odaları ve büyük hacimli depolama alanları bulunuyor. Yalnızca fiziksel güvenlik değil; dijital gizlilik protokolleriyle de donatılmış olan bu yapı, adeta dijital çağın altın mahzeni.
Tesisin kurucusu Gregor Gregersen, yılbaşından bu yana altın ve gümüş talebinde %88'lik artış yaşandığını açıklıyor. Fiziki altına yatırım yapan zenginlerin amacı: fiyat riskine karşı kalkan oluşturmak.
Paralarını gözlerden uzak yerlerde tutmak isteyen yatırımcılar artık sadece bankacılığa değil, özel kasalı depolara da yöneliyor. Singapur gibi ülkelere olan bu akımın, ilerleyen dönemde daha da büyümesi bekleniyor.
Son Dakika › Ekonomi › İçi tamamen altın dolu! Zenginlerin altınlarını sakladığı bina ortaya çıktı - Son Dakika
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