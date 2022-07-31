Trendyol'dan uçtukça kazandıracak imza - Son Dakika
Üye Girişi

Trendyol'dan uçtukça kazandıracak imza

31.07.2022 12:14
Trendyol'dan uçtukça kazandıracak imza

Dünyanın önde gelen e-ticaret platformlarından Trendyol, Türk Hava Yolları ile güçlerini birleştirdi.

Dünyanın önde gelen e-ticaret platformlarından Trendyol, Türk Hava Yolları ile güçlerini birleştirdi.

Dünyanın önde gelen e-ticaret platformlarından Trendyol, Türk Hava Yolları ile yeni bir iş birliğine imza attı. İş birliği kapsamında havayolu şirketinin yolcu programı Miles&Smiles'a üye olan kullanıcılar bundan böyle, uçuş ve kredi kartı harcamalarından kazandıkları Millerini online alışveriş sitesi shopandmiles.com'da Trendyol Hediye Çeki'ne dönüştürerek kullanabilecek. Millerini dönüştüren kullanıcılar hediye çeklerini, giyimden aksesuara, kozmetikten mobilyaya kadar birçok kategoride harcayabilecekleri gibi Trendyol Yemek ve Hızlı Market'te de diledikleri şekilde kullanabilecek.

Gerçekleştirilen iş birliğine dair açıklamalarda bulunan havayolu şirketinin pazarlama ve satış genel müdür yardımcısı Ahmet Olmuştur, "Üyelerimizin taleplerini ve beklentilerini göz önünde bulundurarak 2022 yılında Shop&Miles sitemizi yeniledik. Shop&Miles ile artık Miles&Smiles kullanıcıları, Millerini dilediği marka ile ihtiyaç duydukları her alanda harcayabilecekler. Çok kısa bir sürede bu proje değişimine ayak uydurarak ilk fazda bizimle olan 8 markadan biri olan Türkiye'nin önde gelen e-ticaret platformlarından Trendyol ile iş birliğimizi duyurmaktan mutluluk duyuyoruz." dedi.

Erdem İnan: "Yeni bir iş birliğine imza atmaktan büyük mutluluk duyuyoruz"

Müşterilerinin talep ve ihtiyaçlarını en doğru şekilde karşılamak için çalıştıklarını vurgulayan Trendyol Grubu CMO'su Erdem İnan ise bu kapsamda yeni iş birlikleri başlattıklarını belirtti. İnan, "Trendyol olarak Türkiye'nin köklü ve örnek şirketlerinden Türk Hava Yolları ile yeni bir iş birliğine imza atmaktan büyük mutluluk duyuyoruz. Bu iş birliği sayesinde Miles&Smiles yolcu programına kayıtlı Trendyol kullanıcıları, kazandıkları Milleri ile platformumuzdan alışveriş yapma imkanına sahip olacak. Bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da ürün ve hizmet çeşitliliklerini zenginleştirerek artırmaya devam edeceğiz" diye konuştu. - İSTANBUL

YORUMLAR
500
Kaynak: İHA

Türk Hava Yolları, alışveriş, Trendyol, Ekonomi, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Trendyol'dan uçtukça kazandıracak imza - Son Dakika

Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.

Son Dakika
23:00 Sürücüsünün alkollü olduğu kamyonet ile yolcu minibüsü çarpıştı: 12 yaralı
22:56 DEVA Partisi lideri Babacan'dan Erdoğan'ın "O makamlara layık oldukları için gelmediler" sözlerine cevap: Neden istifa ettiğimde kal diye ısrar ettin
22:42 Trabzonspor, Sivasspor'u 4-0 mağlup ederek Süper Kupa'nın sahibi oldu
22:17 Fenerbahçe'de ilk 11'de düşünülmeyen Serdar Dursun, kendisine kulüp aramaya başladı!
22:00 Ankara'da üç farklı alevi kurumuna saldırı gerçekleşti! Kaçan şüpheli yolda yakalandı
21:54 AK Partili Hamza Dağ EYT için tarih verdi: 2022 sonu veya 2023 başına kadar sorun çözülecek
21:53 ABD Başkanı Joe Biden'ın koronavirüs testi ikinci kez pozitif çıktı! Tekrar karantinaya girecek
21:39 Beşiktaş, Vodafone Park'ta oynanan hazırlık karşılaşmasında Sampdoria ile berabere kaldı!
21:33 Erdoğan'ın açıkladığı fındık alım fiyatına Meral Akşener'den tepki geldi: Sanırsınız müjde
21:21 Liverpool, Manchester City'i 3-1 mağlup ederek kupanın sahibi oldu!
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 31.07.2022 12:17:37. #1.12#
SON DAKİKA: Trendyol'dan uçtukça kazandıracak imza - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement