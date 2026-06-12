Durağan'da Yaşam Kalitesini Artıran Projeler - Son Dakika
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Durağan'da Yaşam Kalitesini Artıran Projeler

12.06.2026 13:32
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Durağan'da sosyal alanlar ve sanayi yatırımları ile yaşam kalitesi artırılıyor.

Sinop'un Durağan ilçesinde vatandaşların yaşam kalitesinin artırılmasına yönelik proje ve yatırım çalışmaları devam ediyor.

Belediye Başkanı Necmettin Ermiş, AA muhabirine, ilçelerinde son dönemde yaşanan gelişmelerin memnuniyet verici olduğunu söyledi.

Gerek kamu gerekse özel sektör alanında önemli yatırım ve hizmetlerin ilçeye kazandırılmaya devam edildiğini vurgulayan Ermiş, yapım süreçleri devam eden sanayi sitesi, yeni sosyal yaşam alanları ve düğün salonu gibi projelerin de ilçenin sosyoekonomik hayatına önemli katkılar sunacağına inandıkları belirtti.

Ermiş, yaptıkları tüm çalışmaların temel amacının daha yaşanabilir bir ilçe yaratmak olduğuna dikkati çekerek, şöyle konuştu:

"Yeni işletmelerin açılması, devam eden inşaatlar, sanayi sitesi yatırımımız, imar çalışmalarımız ve turizm alanındaki gelişmeler Durağan'ın geleceğine yönelik önemli göstergelerdir. İlçemizin sahip olduğu potansiyeli ortaya çıkarmak ve vatandaşlarımızın yaşam kalitesini artırmak için çalışmalarımıza kararlılıkla devam ediyoruz."

Kaynak: AA

Sanayi Yatırımları, Yerel Haberler, Politika, Ekonomi, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Durağan'da Yaşam Kalitesini Artıran Projeler - Son Dakika

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