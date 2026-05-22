Durmuş Yılmaz: Ekonomi Butlan Kararıyla Yoksullaştı

22.05.2026 15:56
Eski Merkez Bankası Başkanı Yılmaz, CHP'ye yönelik kararın ekonomiye hızlı etkilerini vurguladı.

HABER: Olcay AYDİLEK

(ANKARA) - Eski Merkez Bankası Başkanı Durmuş Yılmaz, CHP'ye yönelik "mutlak butlan" kararının hızla piyasada etkisini gösterdiğini belirterek, "Yarım saatte 10 milyar dolar yaktık" dedi. Maliyetli bir süreç olan enflasyonla mücadelenin, bu kararla maliyetinin daha da arttığına dikkati çeken Yılmaz, "Kararla daha da yoksullaştık" diye konuştu. Yılmaz, son dönemde bir risk olarak gündeme gelen kur şokuna ilişkin de "Bir felaket olur" ifadelerini kullandı.

Eski Merkez Bankası Başkanı Durmuş Yılmaz, ANKA Haber Ajansı'nın, CHP'ye yönelik mutlak butlan kararının, ekonomiye, faizlere ve enflasyona etkisi ile Merkez Bankası'nın atması gereken adımlara ilişkin sorularını yanıtladı.

Yılmaz, piyasaların mahkemenin kararına hızla tepki verdiğini belirterek, "Yarım saatte 10 milyar dolar yaktık. CDS'ler yükseldi" dedi.

Ekonominin geleceği için bundan sonraki gelişmelerin önemli olduğunu vurgulayan Yılmaz, "Olacak olan oldu. Ekonomide yaşanacaklar bundan sonrasındaki gelişmelere bağlı" şeklinde konuştu.

ENFLASYON VE MALİYETİ YÜKSELECEK

Durmuş Yılmaz, bu kararın enflasyonla mücadeleye etkisine ilişkin de "Benim iddiam şu, enflasyonla zaten mücadele edilmiyordu. Bundan sonra mücadele edilmesi daha da zorlaşacak. Enflasyonla mücadele tedbirleri sonuç vermiyordu. Bu karardan sonra enflasyon yükselecektir" diye konuştu.

Enflasyonla mücadelenin çok maliyetli bir süreç olduğunu kaydeden Yılmaz, mutlak butlanla bu mücadelenin maliyetinin de yükseldiğini, 3 yıla yayılan bir dezenflasyon sürecinin de doğru olmadığını söyledi. Yılmaz,"Bu kararla birlikte daha da yoksullaştık" dedi.

TAHVİL FAİZLERİ YÜKSELDİ

Yılmaz, 2-5 ve 10 yıllık tahvil faizlerine işaret ederek, getirinin 2 yıllık tahvillerde yüzde 42'ye, 5 yıllıklarda yüzde 38'e ve 10 yıllıklarda yüzde 36'ya çıktığını vurguladı. Durmuş Yılmaz, 10 yıllık tahvillerde faizin yüzde 36'ya yükselmesinin piyasanın enflasyonun düşmeyeceği yönündeki kanaatinin bir yansıması olduğunu söyledi.

Türkiye'nin bir kur şoku riskiyle karşı karşıya olup olmadığı sorusu üzerine Yılmaz, kur şokunun bir felaket olacağına işaret etti. Yılmaz, iktidarın bunu sonuna kadar yönetmeye çalışacağını vurguladı.

MB NE YAPMALI?

Yılmaz, Merkez Bankası'nın kamuoyu ile iletişime geçmesi gerektiğini belirterek, "Merkez Bankası, toplumsal rızayı arkasına alacak biçimde var olan durumun daha da kötüye gitmesini engelleyecek iletişim stratejisi izlemeli" değerlendirmesini yaptı. Durmuş Yılmaz, siyaset kurumunun da Merkez Bankası'nın bu duruşunu desteklemesi gerektiğini ifade ederek, bu desteğin görünmediğini kaydetti.

Kaynak: ANKA

SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 22.05.2026 16:18:58. #7.13#
