Ekonomi

Durukan Şekerleme, Borsa İstanbul'da düzenlenen gong töreniyle Ana Pazar'da işlem görmeye başladı.

Borsa İstanbul'da gong, Durukan Şekerleme için çaldı. Halka arz sürecini tamamlayan şirket, bugün yapılan gong töreninin ardından "DURKN" koduyla Borsa İstanbul Ana Pazar'da işlem görüyor.

Tören, Borsa İstanbul AŞ Genel Müdürü Korkmaz Ergun, Ankara Sanayi Odası Başkanı Seyit Ardıç, Ankara Ticaret Odası Meclis Başkanı Mustafa Deryal, Durukan Şekerleme Yönetim Kurulu Başkanı Ertuğrul Durukan, Yönetim Kurulu Başkan Vekili Nehir Durukan Bayırlı, Yönetim Kurulu Üyesi Elif Kübra Küçükali, şirket ortakları Uğur Durukan ve Nedim Durukan, Deniz Yatırım Genel Müdürü Melih Akosman, Deniz Yatırım Genel Müdür Yardımcısı İhsan Engindeniz ile Durukan Şekerleme çalışanları ve çok sayıda davetlinin katılımıyla gerçekleşti.

Borsa İstanbul AŞ Genel Müdürü Ergun, törende yaptığı konuşmada, Durukan Şekerleme'nin uzun yıllara dayanan tecrübesi ve sektöründe edindiği önemli konumuyla ürettiği ürünleri dünyanın dört bir yanına ihraç ettiğini söyledi.

Ergun, "Ayrıca, kaliteye verdiği önem ve yenilikçi yaklaşımı sayesinde ürün yelpazesini sürekli genişletmektedir. Durukan Şekerleme Sanayi bugün borsamızda işlem görmeye başlayarak, yatırımlarını gerçekleştirecek, büyüme hedeflerini daha da ileriye taşıyacaktır." diye konuştu.

Durukan Şekerleme Yönetim Kurulu Başkanı Durukan da yepyeni bir döneme girerken hem çok heyecanlı hem de çok azimli ve kararlı olduklarını ifade etti.

Durukan, "Durukan Şekerleme'yi her geçen gün daha da ileri taşıyarak yeni başarılara imza atacağımıza, yeni ortaklarımızla büyüyeceğimize inancımız tam. Durukan ailesinin üçüncü kuşak temsilcilerinin yönetimde aktif olarak görev aldığı dönemin başına denk gelen halka arzımızın bize daha şeffaf ve kurumsal bir yapı oluşturma konusunda yepyeni bir rota oluşturacağına inanıyorum." şeklinde konuştu.

Bundan sonraki süreçte Durukan Şekerleme yatırımcılarının gösterdikleri güven ve teveccühe layık olmak, yatırımlarını korumak ve büyütmek için çalışacaklarını kaydeden Durukan, "Bu hedefe yürürken en büyük destekçimiz ve yol göstericimiz, bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da Durukan Şekerleme'nin nesiller boyu oluşturup özenle büyüttüğü eşsiz kurum kültürü olacak." ifadelerini kullandı.

"Yeni ortaklar, büyük sorumluluklar"

Şirket ortağı Uğur Durukan da her günü başarılarla dolu bir 40 yılı geride bırakırken, yepyeni bir döneme girmenin, sermaye piyasalarına adım atmanın mutluluğunu yaşadıklarını dile getirdi.

Durukan, bu adımın şirket için yeni bir deneyim, yeni ortaklar ve daha büyük sorumluluklar anlamına geldiğini belirterek, "Şirketimizin halka arzının dünyada ve ülkemizde her geçen gün büyüyen sektörümüzdeki fırsatlardan daha fazla pay almamızı sağlayacağına ve ortaklarımızın yatırımlarına değer katma fırsatı sunacağına inanıyoruz. Tüm bu fırsat ve sorumluluklar, bize daha çok çalışacağımız ve yeni ortaklarımızla birlikte büyüyeceğimiz günler vadediyor." dedi.

Halka arzın, şirketin yenilikçi ve katma değerli ürünlerle karlı büyüme hedefleri doğrultusunda gerçekleştirmeyi planladığı yeni yatırımlar için büyük bir kaynak ve motivasyon sağlayacak olduğuna dikkati çeken Durukan, sözlerini şöyle tamamladı:

"Yolumuza halka açık, şeffaf, kurumsal ve sürdürülebilir büyümeyi hedefleyen bir şirket olarak devam edeceğiz. Yatırımcılarımızın desteğiyle sürdürülebilir büyüme hedeflerimize daha hızlı ulaşacağımıza inanıyoruz. Bunu yaparken ülke ekonomimize, istihdamına elimizden gelen en büyük katkıyı vermeyi, Durukan Şekerleme'ye güvenen yatırımcılarımıza ve tüm paydaşlarımıza katma değer sağlamayı amaçlıyoruz."