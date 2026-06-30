Düşük Karbonlu Enerji Kaynakları Rekor Kırdı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Düşük Karbonlu Enerji Kaynakları Rekor Kırdı

30.06.2026 09:10
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

2022'de temiz enerji kaynakları enerji talebinde en büyük payı alarak rekor seviyeye ulaştı.

Dünyada geçen yıl düşük karbonlu kaynaklar enerji talep artışının karşılanmasında en büyük kaynak haline geldi.

Londra merkezli Enerji Enstitüsü'nün enerji düşünce kuruluşu Ember'in danışmanlık şirketleri Kearney ve KPMG işbirliğiyle hazırladığı Dünya Enerji İstatistikleri Raporu yayımlandı.

Rapora göre, küresel enerji talebi geçen yıl yüzde 1,7 artarak 600 eksajula yükseldi ve üst üste ikinci yılda rekor seviyeye ulaştı. Fosil yakıtların nihai enerji talebindeki payı yüzde 86,2 ile kayıtlardaki en düşük seviyede gerçekleşti.

Enerji verimliliği alanındaki kazanımlar ise yüzde 2 ile küresel hedef olan yüzde 4'ün oldukça altında kaldı.

Devam eden fosil yakıt kullanımının etkisiyle dünyadaki emisyonlar yüzde 1,1 artış gösterirken, emisyon artışında bölgesel farklılıklar oluştu. Çin ve Hindistan'da emisyonlar sırasıyla yüzde 0,3 ve yüzde 0,9 artarak küresel ortalamanın altında kaldı. ABD'de ise emisyonlar yüzde 3,2 ile rekor şekilde yükseldi. Bu keskin artışta kömür santrallerinde elektrik üretiminin yüzde 13 büyümesi etkili oldu.

Elektrik talebi, enerji talebinden hızlı büyüyor

Dünyanın elektrik talebi ise 2025'te yıllık bazda yüzde 3 ile enerji talebinden daha hızlı arttı. Bu hızlı büyümede elektrikli araçlar, veri merkezleri ve yapay zeka kullanımının yaygınlaşması belirleyici faktörler oldu.

Çin yüzde 5 ile elektrik talebinin en hızlı büyüdüğü ülke olarak kayıtlara geçti.

Geçen yıl temiz enerji kaynakları, toplam enerji talebindeki artışın karşılanmasında yaklaşık yüzde 40 payla en büyük kaynaklar haline geldi. Böylece Kovid-19 dönemi hariç tutulduğunda, bu kaynaklardan sağlanan enerji arzında yeni bir dönüm noktasına ulaşıldı.

Ayrıca, artan elektrik talebinin tamamı da düşük karbonlu kaynaklardan sağlandı. Rüzgar, güneş, hidroelektrik ve nükleer enerjinin de dahil olduğu bu kaynaklar, en büyük elektrik üretim kaynağı olarak kömürü geride bıraktı.

Rüzgar ve güneşten elektrik üretimi ise 2025'te yıllık bazda yüzde 18 ile en büyük artışı kaydetti.

Kaynak: AA

Teknoloji, Ekonomi, Güncel, Enerji, Çevre, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Düşük Karbonlu Enerji Kaynakları Rekor Kırdı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Yerli yapay zeka BİLGE sahneye çıkıyor Erdoğan’ın kişisel asistanı olacak Yerli yapay zeka BİLGE sahneye çıkıyor! Erdoğan'ın kişisel asistanı olacak
Azerbaycan’dan İsrail’e sözde “Ermeni soykırımı“ tepkisi Azerbaycan'dan İsrail'e sözde "Ermeni soykırımı" tepkisi
Suudi Arabistan’da 40 yıldır mahsur Türkiye’ye döneceği günü bekliyor Suudi Arabistan'da 40 yıldır mahsur! Türkiye'ye döneceği günü bekliyor
12. Nükleer Santraller Zirvesi İstanbul’da başlıyor 12. Nükleer Santraller Zirvesi İstanbul'da başlıyor
İsmail Kartal “Bu sezon bizimle olacaklar“ deyip 2 futbolcunun adını verdi İsmail Kartal "Bu sezon bizimle olacaklar" deyip 2 futbolcunun adını verdi
Hem emzirdi hem yayına devam etti Hem emzirdi hem yayına devam etti

09:05
Köyceğiz ve Narman belediye başkanlarına soruşturma izni
Köyceğiz ve Narman belediye başkanlarına soruşturma izni
08:36
901’de hayati gol Hollanda-Fas maçında kazananı penaltı atışları belirledi
90+1'de hayati gol! Hollanda-Fas maçında kazananı penaltı atışları belirledi
08:22
9 ilde yasa dışı bahis operasyonu 32 şirkete el konuldu, 37 şüpheli yakalandı
9 ilde yasa dışı bahis operasyonu! 32 şirkete el konuldu, 37 şüpheli yakalandı
07:56
Müge Anlı’da aranıyordu, DEAŞ’a katıldığı ortaya çıktı
Müge Anlı'da aranıyordu, DEAŞ'a katıldığı ortaya çıktı
07:20
Altında ölümcül kırılma 2008’den beri en sert aylık düşüş
Altında ölümcül kırılma! 2008’den beri en sert aylık düşüş
00:17
Hastane müdürünün darbettiği personel: Beyin travması nedeniyle hiçbir şey hatırlamıyorum
Hastane müdürünün darbettiği personel: Beyin travması nedeniyle hiçbir şey hatırlamıyorum
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 30.06.2026 09:33:51. #7.12#
SON DAKİKA: Düşük Karbonlu Enerji Kaynakları Rekor Kırdı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.