Duyanlar inanamıyor! İşini sıkıcı bulan adam, açtığı davayla 612 bin TL tazminat kazandı

Fransa'nın başkenti Paris'te yaşayan ve lüks bir parfüm şirketinde çalışan Frederic Desnard, yedi ay boyunca hastalık izninde kaldıktan sonra 2014 yılında işten çıkarıldı. Le Monde'un haberine göre Desnard, işi nedeniyle yorgunluğunun kötüleştiğini ve araba sürerken sara nöbetine girip birkaç gün komada kaldığını öne sürdü.

"GÖRÜNMEZ OLDUĞUM İZLEMİNE KAPILDIM"

4 yıl boyunca her gün 20-40 dakika çalışan adam, bu süreleri de 'cehenneme' benzetti. Desnard, "Artık hiçbir şeye enerjim kalmamıştı. Bir hiç için maaş aldığım için kendimi suçlu hissettim ve utandım. Şirkette görünmez olduğum izlenimine kapıldım" ifadelerini kullandı.

MAHKEMEYE BAŞVURUP TAZMİNAT İSTEDİ

İşyerine karşı yasal mücadele başlatan Desnard, başvurduğu iş mahkemesine tazminat talebinde bulundu. Mahkeme ise, 'sıkılmanın' tacizin bir türü olduğunu kabul etti ve Paris Temyiz Mahkemesi de kararı destekledi. Böylece Desnard, 33 bin sterlinlik tazminat aldı.

FİZİKSEL VE DUYGUSAL TÜKENME DURUMU

Mental Health UK'ye göre, Desnard'ın yaşadığı türden bir tükenmişlik, 'fiziksel ve duygusal tükenme' durumu. İşinizde uzun süreli stres yaşadığınızda, fiziksel veya duygusal olarak yorucu bir görevde uzun süre çalıştığınızda ortaya çıkabilir.

Bazı semptomlar genellikle 'yorgun veya bitkin hissetmek, kendinden şüphe duymak veya bunalmış hissetmek' olarak tanımlanır. İngiltere'deki yetişkinlerin yüzde 68'i tükenmişlik semptomlarını yanlışlıkla endişeli olarak tanımlıyor.

Bununla birlikte, bu ruh hali, esas olarak işyerinde zihinsel yük nedeniyle fiziksel hastalığa neden olan psikolojik bir bozukluk olarak tanımlanıyor.