Düzce Belediye Başkanı Dr. Faruk Özlü, Şehirdeki Projeler İle Hem Geliri Arttırıyor Hem de Şehre Katkı Sağlıyor

Ekonomi

Düzce Belediye Başkanı Dr. Faruk Özlü, şehrin geleceğine yön verecek projelerin hayata geçirilmesi noktasında önemli girişimlerde bulunmasının yanı sıra, hem belediye gelirlerini arttıracak, hem de birçok noktada şehre katkı sağlayacak çalışmaları da eş zamanlı yürütüyor.

Başkan Faruk Özlü, vizyon projelerin her açıdan hayata geçirilmesi adına kentin belirli bölgelerindeki önemli alanları belediye bünyesine katarak vatandaşların en verimli şekilde yararlanması için adımlar atıyor. Özlü, ilin değişim, dönüşüm ve gelişimi noktasında Ankara bürokrasisi ve bakanlıklar nezdinde uzun süredir yürüttüğü girişimlerin karşılığını almaya başladı. Sağlık konusunda Düzce'nin bir yerleşke oluşturması için uzun süredir çaba sarf eden Faruk Özlü, Tarım ve Orman Bakanlığı'na ait Kültür Mahallesi'ndeki eski fidanlık arazisi olarak bilinen 1987/1 parselin tam hissesi ile 1988/1 parseldeki 2002,52 metrekarelik hissenin trampa yöntemi ile Düzce Belediyesi'ne devrini sağladı. Daha sonra ise sağlık kampüsü yapılması şartıyla fidanlık arazisini Maliye Hazinesi'ne devreden Özlü, trampa yöntemi ile belediye hizmet binasının bulunduğu 132/6 parseldeki 4510,48 metrekarelik alanın tamamını belediyeye kazandırdı.

Başkan Özlü, değerli arazilerin uzun uğraşlar neticesinde trampa yöntemi ile Belediyeye kazandırılmasını sağlarken, sağlık kampüsü arazilerinin trampasından kalan yaklaşık 50 Milyon TL ile de Beslanbey Mahallesi 3391/2 parselde bulunan ve 19 bin 186,47 metrekarelik alana sahip mevcut hal arsasının 13 bin 305,86 metrekarelik kısmının belediyeye devredilmesine vesile oldu. Kalan kısmın devri için de çalışmalarını sürdüren Düzce Belediyesi, işlemler sona erdiğinde hal arsasının tamamının tapusunu almış olacak. - DÜZCE