Düzce Belediyesi Modern Mezbahane Projesi İçin Çalışmalara Başladı

Ekonomi

Düzce Belediyesi tarafından yapılması planlanan modern mezbahane projesi için çalışmalara başlandı.

Düzcelilerin sıklıkla tüketimini yaptığı kasaplardaki etler Düzce Belediyesi bünyesinde bulunan mezbahane de kesiliyor. Bu çerçevede Belediye şehrin gelişimine uygun olarak modern mezbahane yapmak için kolları sıvadı. Kente kurulması planlanan modern mezbahane projesinin hazırlıklarıyla ilgili bilgilendirmeler yetkililere yapıldı. Şehrin her konuda çevresine örnek ve ülkede bir numara olması planlanan projenin önümüzdeki aylarda hayata geçirilmesi planlanıyor. - DÜZCE