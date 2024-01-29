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Düzce Belediyesi'nde en düşük maaş 25 bin 500 lira oldu - Son Dakika
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Düzce Belediyesi'nde en düşük maaş 25 bin 500 lira oldu

Düzce Belediyesi'nin toplu iş sözleşmesi çerçevesinde en düşük maaş 25 bin 500 liraya yükseltildi. Maaşlara yüzde 71 zam yapıldı. Belediye Başkanı Dr. Faruk Özlü, işçilere zam haberi vererek onları bilgilendirdi. İşçiler, yeni zammı davul ve zurnalarla kutladı.

Düzce Belediyesi\'nde en düşük maaş 25 bin 500 lira oldu
29.01.2024 - 23:23,
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Yüzde 71 zammı davul ve zurnalar ile kutladılar

Düzce Belediyesi'nde en düşük maaş 25 bin 500 lira oldu

DÜZCE - Düzce Belediyesi'nin toplu iş sözleşmesi çerçevesinde en düşük maaş 25 bin 500 liraya yükseltildi. Maaşlara yüzde 71 zam yapılmış oldu.

Düzce Belediyesi'nde en düşük maaş 25 bin 500 lira oldu. Düzce Belediye Başkanı Dr. Faruk Özlü işçilerle bir araya gelerek yeni maaşlar hakkında bilgilendirmelerde bulundu. Belediye işçilerinin katılım gösterdiği etkinlikte konuşan Başkan Özlü, "Biz aslında aynı gemideyiz. Sizler olmazsanız biz hiç bir iş yapamayız. Belediye olmazsa sizler çalışamazsınız. Dolayısı ile biz birbirimizi tamamlıyoruz. Ayrı değiliz aynı yerdeyiz. Ali Kemal bey ile birlikte çok yormadan söyleyelim. Ücretlerinize yüzde 71 zam yapıyoruz. Hayırlı olsun. Yüzde 71 zamlı ücretlerinizi alacaksınız" şeklinde konuştu.

Zam haberinin ardından işçiler davul ve zurnalarla doyasıya yeni zammı kutladı.

Kaynak: İHA
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Son Dakika Ekonomi Düzce Belediyesi'nde en düşük maaş 25 bin 500 lira oldu - Son Dakika


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