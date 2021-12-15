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Düzce Belediyesi'nden şeffaf ihale - Son Dakika

Düzce Belediyesi'nden şeffaf ihale

15.12.2021 15:06
Düzce Belediyesi'nden şeffaf ihale

Düzce Belediyesi mülkiyetindeki Azmimilli, Beslanbey ve Yörükler Mahallelerinde konumlanan 3 adet arsanın ihale yoluyla satışı gerçekleştirildi.

Düzce Belediyesi mülkiyetindeki Azmimilli, Beslanbey ve Yörükler Mahallelerinde konumlanan 3 adet arsanın ihale yoluyla satışı gerçekleştirildi. Düzce Belediyesi meclis salonunda gerçekleşen ihale halka açık olarak şeffaf bir şekilde gerçekleşti. Düzce Belediyesi satışlardan 13 Milyon 582 Bin 500 TL gelir elde etti.

Mülkiyeti Düzce Belediyesine ait olan ve Azmimilli Mahallesinde bulunan İtfaiye Binası arsası, Beslanbey Mahallesinde bulunan arsa ve Yörükler Mahallesinde bulunan arsa ihale yoluyla satışa sunuldu. Açık teklif usulü arttırma ve kapalı zarf usulü gerçekleştirilen satış ihaleleriyle belediye yaklaşık 13,5 Milyon TL'lik gelir elde etti.

Düzce Belediyesi Meclis Toplantı Salonunda encümen huzurunda ve halka açık olarak saat 16.00'da yapılan ilk ihale mevcut itfaiye binası olarak kullanılan Azmimilli Mahallesi 220 Ada 1 no'lu parselde bulunan 1865,73 metrekarelik arsanın satışına yönelik yapıldı. Açık Teklif ve Kapalı Zarf Usulü şeklinde iki yönteme başvurulan ihale sonucunda arsa, 6 Milyon 100 Bin TL'ye alıcı buldu.

Ardından gerçekleştirilen ikinci ihale de ise Beslanbey Mahallesi 117 Ada 6 no'lu parselde bulunan 2463,37 metrekarelik arsa için gerçekleştirildi. Şirket ve şahısların yoğun ilgi gösterdiği ihale sonucunda arsa, 6 Milyon 781 Bin TL'ye satıldı.

Yörükler Mahallesinde 317 Ada 55 no'lu parselde bulunan 909,62 metrekarelik arsa için gerçekleştirilen ihale de ise mevcut arsa 701 Bin 500 TL'ye alıcı buldu.

Düzce Belediyesi, 3 mahallede bulunan 3 arsasının ihale yolu ile gerçekleştirilen satışından toplamda 13 Milyon 582 Bin 500 TL gelir sağladı. Halka açık olarak yapılan ihaleler şeffaf bir şekilde gerçekleştirildi. - DÜZCE

Düzce Belediyesi'nden şeffaf ihale
Düzce Belediyesi'nden şeffaf ihale
Düzce Belediyesi'nden şeffaf ihale

Düzce Belediyesi, Türk Lirası, Yörükler, Düzce, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Ekonomi Düzce Belediyesi'nden şeffaf ihale - Son Dakika Ekonomi


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