Düzce Belediyesi'nin temizlik filosu güçleniyor

Düzce Belediyesi, şehrin temizliğinin daha hızlı ve daha sağlıklı şekilde yapılabilmesi için araç filosunu genişletiyor. Bu kapsamda, envantere katılacak olan milli ve yerli üretim kompakt yol süpürme ve elektrikli süpürücü araçları düzenlenen törenle teslim alındı.

Düzce sokakları artık yerli ve milli araçlar ile temizlenecek. Düzce Belediye Başkanı Dr. Faruk Özlü'nün 'Temiz Şehir Düzce' hareketi çatısı altında başlattığı seferberlik kapsamında belediyenin temizlik filosuna Kademe A.Ş. tarafından üretilen 3'ü kompakt yol süpürme 5'i ise elektrikli süpürücü olmak üzere 8 yeni araç katıldı.

Araçların teslimi için Film Platosunda düzenlenen törene Düzce Belediye Başkanı Dr. Faruk Özlü, Albayrak Grubu Yönetim Kurulu Üyesi Muhammet Fatih Albayrak'ın yanı sıra belediye personeli ve basın mensupları katıldı.

Yerli ve milli araçları tercih ettik

Törende konuşma yapan Düzce Belediye Başkanı Dr. Faruk Özlü, "Temiz Şehir Düzce olmasını çok arzu ediyoruz. Bu araçlarla şehrimizin belirli bölgelerinde dar mekanlarda temizlik yapılırken bazen sorun yaşayabiliyorduk. Burada inisiyatif sahadaki arkadaşlarımıza kalıyordu. Envanterimize kattığımız araçlarımız bize ciddi kolaylık sağladı. Bu araçlar evimizdeki elektrik süpürgesi gibi. Bu araçlar aynı zamanda yerli ve milli. Ben de uzun yıllar Savunma Sanayiinde çalıştım. Orası da yerli ve milli üretimin yapıldığı bir devlet kuruluşuydu. O bakımdan bu araçları istedik. Envanterimize kattık" dedi.

Başkan Özlü'nün ardından konuşan Albayrak Grubu Yönetim Kurulu Üyesi Muhammet Fatih Albayrak ise 11 yıllık bir tecrübe ile ürettikleri temizlik araçlarında yüzde 80'inin üzerinde yerlilik oranına sahip olduklarını ve öz kaynakları ile üretim gerçekleştirdiklerini dile getirerek, Başkan Özlü'ye yerli ve milli araç tercihlerinden ötürü teşekkür etti. - DÜZCE