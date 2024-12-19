Düzce Belediyesi ve Hizmet-İş Sendikası Arasında Toplu İş Sözleşmesi Görüşmeleri Başladı - Son Dakika
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Ekonomi

Düzce Belediyesi ve Hizmet-İş Sendikası Arasında Toplu İş Sözleşmesi Görüşmeleri Başladı

Düzce Belediyesi ve Hizmet-İş Sendikası Arasında Toplu İş Sözleşmesi Görüşmeleri Başladı

Düzce Belediyesi ile Hizmet-İş Sendikası arasındaki Toplu İş Sözleşmesi görüşmeleri, 2025-2026 yıllarını kapsayan sözleşme taslağı üzerinde karşılıklı anlayış ve işbirliği mesajlarıyla başladı. İlk toplantı 18 Aralık 2024'te gerçekleştirildi.

19.12.2024 15:11  Güncelleme: 15:12
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Düzce Belediyesi ile Hizmet-İş Sendikası arasındaki Toplu İş Sözleşmesi görüşmeleri başladı. 2025-2026 yıllarını kapsayan sözleşme taslağı üzerinde yapılan ilk görüşmede, taraflar karşılıklı anlayış ve işbirliği mesajları verdi.

Düzce Belediyesi ile Hizmet-İş Sendikası arasında Toplu İş Sözleşmesi görüşmeleri başladı. İlk toplantıda, 2025-2026 yıllarını kapsayan sözleşme taslağı üzerinde görüş alışverişi yapıldı. Taraflar, sürecin karşılıklı anlaşmayla ve hayırlı bir şekilde tamamlanmasını temenni etti.

Düzce Belediyesi ile Hizmet-İş Sendikası arasındaki Toplu İş Sözleşmesi (TİS) görüşmeleri başladı. İlk toplantı, 18 Aralık 2024 günü Prof. Dr. Erol Güngör Kültür Merkezi'nde gerçekleştirildi. Toplantıya, Düzce Belediyesi İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürü Mehmet Ali Kahraman, Mali Hizmetler Müdürü Okan Özkasap, BelKa Genel Müdürü Erdem Yılmaz, Hizmet-İş Sendikası Düzce Şube Başkanı Ali Kemal Esen ve sendika temsilcileri katıldı.

Görüşmeler öncesi bir konuşma yapan Mehmet Ali Kahraman, "İnşallah yapacağımız toplu iş sözleşmesi hayırlara vesile olur. Gönülleri kırmadan, her iki tarafın da istediği bir anlaşmaya vararak bu toplantıyı tamamlamayı temenni ediyoruz" dedi.

BelKa Genel Müdürü Erdem Yılmaz ise, "Hem belediyemiz, hem de sendikamız adına en hayırlı olanı yapmak için buradayız. Sonuçta aynı çatı altında çalışıyoruz. İnşallah kalp kırmadan tamamlarız. Hepimize şimdiden hayırlı uğurlu olsun" şeklinde konuştu.

Hizmet-İş Sendikası Düzce Şube Başkanı Ali Kemal Esen de görüşmelerin hayırlara vesile olmasını dileyerek, sürecin olumlu geçmesini temenni etti.

Toplantıda, 1 Ocak 2025 ile 31 Aralık 2026 tarihleri arasını kapsayacak olan ve sosyal haklar ile maaş düzenlemelerini içeren 2 yıllık sözleşme taslağı üzerinde görüşmeler yapıldı. Toplu İş Sözleşmesi görüşmeleri, 24 Aralık 2024 Salı günü yapılacak ikinci oturumla devam edecek. - DÜZCE

Kaynak: İHA

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Son Dakika Ekonomi Düzce Belediyesi ve Hizmet-İş Sendikası Arasında Toplu İş Sözleşmesi Görüşmeleri Başladı - Son Dakika

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