Düzce'de 2024 yılı fındık rekolte tahmin çalışmaları değerlendirildi

Ekonomi

Düzce İl Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından düzenlenen Fındık Rekolte Tespiti toplantısı, 2024 yılı fındık rekolte tahmin çalışmalarını değerlendirmek üzere yapıldı. Toplantıda, fındık rekolte tahmin komisyonu üyeleri, üniversite, TMO, Fiskobirlik, Ticaret Borsası, Ticaret ve Sanayi Odası, Ticaret Bakanlığı İhracatçı Birlikleri ve Ziraat Odası temsilcileri yer aldı.

Toplantıda, 2024 yılı fındık rekolte tahmin çalışmalarının planlanması ve uygulama süreci detaylı olarak ele alındı. Rekolte hesabında kullanılan değerlerin her bir rekolte bahçesi için ayrı ayrı belirlenmesi konusunda titizlikle çalışılacağı vurgulandı.

Toplantıda konuşan Düzce İl Tarım ve Orman Müdürü Esra Uzun, "Düzce ili olarak, fındık üretiminde önemli bir yere sahibiz. Fındık rekolte tahmin çalışmalarımız, ilimizdeki ilgili tüm kurum ve kuruluşların iş birliği ile yürütülmektedir. Bu çalışmalarda belirlenen fındık bahçelerinde örnekleme metodu ile çotanak sayımı yaparak rekolte tespiti gerçekleştiriyoruz" dedi.

Esra Uzun, rekolte tahmin çalışmalarının sağlıklı yürütülebilmesi ve doğru sonuçların elde edilebilmesi için Düzce'de tek bir komisyon kurulduğunu ve bu komisyonun il ve ilçelerde çotanak sayımı yapacağını belirtti. Ayrıca, komisyon üyeleri tarafından fındık rekolte tahmini konusunda eğitim almış, bölgeyi ve fındık çeşitlerini iyi tanıyan deneyimli teknik personellerin seçildiğini ifade etti.

Uzun, toplantının verimli geçtiğini ve 2024 yılı için doğru ve güvenilir rekolte tahmini yapılması adına tüm komisyon üyelerinin özveri ile çalışacaklarını dile getirerek "2024 yılı fındık üretim sezonunun tüm çiftçilerimiz için hayırlı ve bereketli geçmesini temenni ediyorum" dedi. - DÜZCE