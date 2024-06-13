Düzce'de 2024 yılı fındık rekolte tahmin çalışmaları değerlendirildi - Son Dakika
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Ekonomi

Düzce'de 2024 yılı fındık rekolte tahmin çalışmaları değerlendirildi

Düzce İl Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından düzenlenen Fındık Rekolte Tespiti toplantısında, 2024 yılı fındık rekolte tahmin çalışmaları ele alındı. Toplantıda, fındık rekolte tahmin komisyonu üyeleri ve çeşitli kurum temsilcileri yer aldı. Toplantıda, rekolte hesabında kullanılan değerlerin ayrı ayrı belirlenmesi konusunda titizlikle çalışılacağı vurgulandı. Düzce İl Tarım ve Orman Müdürü Esra Uzun, fındık rekolte tahmin çalışmalarının ilgili kurumlarla iş birliği içinde yürütüldüğünü belirtti. Ayrıca, Düzce'de tek bir komisyon kurulduğunu ve bu komisyonun çotanak sayımı yapacağını ifade etti.

13.06.2024 13:15
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Düzce İl Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından düzenlenen Fındık Rekolte Tespiti toplantısı, 2024 yılı fındık rekolte tahmin çalışmalarını değerlendirmek üzere yapıldı. Toplantıda, fındık rekolte tahmin komisyonu üyeleri, üniversite, TMO, Fiskobirlik, Ticaret Borsası, Ticaret ve Sanayi Odası, Ticaret Bakanlığı İhracatçı Birlikleri ve Ziraat Odası temsilcileri yer aldı.

Toplantıda, 2024 yılı fındık rekolte tahmin çalışmalarının planlanması ve uygulama süreci detaylı olarak ele alındı. Rekolte hesabında kullanılan değerlerin her bir rekolte bahçesi için ayrı ayrı belirlenmesi konusunda titizlikle çalışılacağı vurgulandı.

Toplantıda konuşan Düzce İl Tarım ve Orman Müdürü Esra Uzun, "Düzce ili olarak, fındık üretiminde önemli bir yere sahibiz. Fındık rekolte tahmin çalışmalarımız, ilimizdeki ilgili tüm kurum ve kuruluşların iş birliği ile yürütülmektedir. Bu çalışmalarda belirlenen fındık bahçelerinde örnekleme metodu ile çotanak sayımı yaparak rekolte tespiti gerçekleştiriyoruz" dedi.

Esra Uzun, rekolte tahmin çalışmalarının sağlıklı yürütülebilmesi ve doğru sonuçların elde edilebilmesi için Düzce'de tek bir komisyon kurulduğunu ve bu komisyonun il ve ilçelerde çotanak sayımı yapacağını belirtti. Ayrıca, komisyon üyeleri tarafından fındık rekolte tahmini konusunda eğitim almış, bölgeyi ve fındık çeşitlerini iyi tanıyan deneyimli teknik personellerin seçildiğini ifade etti.

Uzun, toplantının verimli geçtiğini ve 2024 yılı için doğru ve güvenilir rekolte tahmini yapılması adına tüm komisyon üyelerinin özveri ile çalışacaklarını dile getirerek "2024 yılı fındık üretim sezonunun tüm çiftçilerimiz için hayırlı ve bereketli geçmesini temenni ediyorum" dedi. - DÜZCE

Kaynak: İHA

Esra Uzun, Düzce, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Düzce'de 2024 yılı fındık rekolte tahmin çalışmaları değerlendirildi - Son Dakika

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