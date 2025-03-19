Düzce'de 2025 Araç Sayısı 150 Bini Geçti - Son Dakika
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Ekonomi

Düzce'de 2025 Araç Sayısı 150 Bini Geçti

Düzce\'de 2025 Araç Sayısı 150 Bini Geçti

Düzce'de motorlu kara taşıtları sayısı 150 bin 504'e ulaştı. Otomobil çoğunlukta.

19.03.2025 10:24
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DÜZCE(İHA) – Düzce'de açıklanan motorlu kara taşıtları 2025 yılı verilerine göre kent genelinde toplam araç sayısı 150 bin 504 oldu.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), 2025 yılı Şubat ayı motorlu kara taşıtları verisini açıkladı. Şubat ayında Türkiye genelinde 136 bin 810 adet taşıtın trafiğe kaydı yapıldı. Düzce'de yaşayan kişi sayısı 412 bin 344 kişi olurken, kent genelinde bulunan toplam araç sayısı da 150 bin 504 olarak açıklandı.

Düzce'de araçların cinsine göre dağılımı da şöyle gerçekleşti: Otomobil 69 bin 754, minibüs 2 bin 855, otobüs bin 541, kamyonet 20 bin 658, kamyon 5 bin 628, motosiklet 35 bin 156, özel amaçlı 547 ve traktör sayısı da 14 bin 365 adet olarak belirlendi. - DÜZCE

Kaynak: İHA

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Son Dakika Ekonomi Düzce'de 2025 Araç Sayısı 150 Bini Geçti - Son Dakika

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