Düzce\'de Fotokapanlarla Kaçak Kesim Yapan 3 Kişi Gözaltına Alındı

Düzce'de ormanlık alanda kaçak kesim yapan 3 kişi, fotokapan sayesinde gözaltına alındı.

Bolu Orman Bölge Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Akçakoca ilçesinde yaban hayatı geçiş güzergahı olan araziye fotokapanlar yerleştirildi.

Akçakoca Orman İşletme Şefliği Toplu Koruma Ekibince yürütülen kontrollerde, ormanda kaçak kesim yapan kişilerin fotokapan tarafından kaydedildiği belirlendi.

Kayıtların incelenmesi sonucu 3 kişinin kestikleri ağaçları minibüse yükledikleri görüldü.

Görüntülerinin tespit edilmesi üzerine gözaltına alınan şüpheliler hakkında savcılık talimatıyla adli işlem başlatıldı.