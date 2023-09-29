Düzce'de Fotokapanlarla Kaçak Kesim Yapan 3 Kişi Gözaltına Alındı - Son Dakika

Düzce'de Fotokapanlarla Kaçak Kesim Yapan 3 Kişi Gözaltına Alındı

Düzce\'de Fotokapanlarla Kaçak Kesim Yapan 3 Kişi Gözaltına Alındı
Son Güncelleme: 29.09.2023 15:14

Düzce'de ormanlık alanda kaçak kesim yapan 3 kişi, Bolu Orman Bölge Müdürlüğü tarafından yerleştirilen fotokapanlar sayesinde gözaltına alındı. Akçakoca ilçesinde yaban hayatı geçiş güzergahı olan araziye yerleştirilen fotokapanlar, ormanda kaçak kesim yapan kişilerin faaliyetlerini kaydetti. Kayıtların incelenmesi sonucu 3 kişinin kestikleri ağaçları minibüse yükledikleri tespit edildi. Şüpheliler, görüntülerinin tespit edilmesi üzerine gözaltına alınarak adli işlem başlatıldı.

Düzce'de ormanlık alanda kaçak kesim yapan 3 kişi, fotokapan sayesinde gözaltına alındı.
Bolu Orman Bölge Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Akçakoca ilçesinde yaban hayatı geçiş güzergahı olan araziye fotokapanlar yerleştirildi.
Akçakoca Orman İşletme Şefliği Toplu Koruma Ekibince yürütülen kontrollerde, ormanda kaçak kesim yapan kişilerin fotokapan tarafından kaydedildiği belirlendi.
Kayıtların incelenmesi sonucu 3 kişinin kestikleri ağaçları minibüse yükledikleri görüldü.
Görüntülerinin tespit edilmesi üzerine gözaltına alınan şüpheliler hakkında savcılık talimatıyla adli işlem başlatıldı.

Kaynak: AA

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Son Dakika Ekonomi Düzce'de Fotokapanlarla Kaçak Kesim Yapan 3 Kişi Gözaltına Alındı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Düzce'de Fotokapanlarla Kaçak Kesim Yapan 3 Kişi Gözaltına Alındı - Son Dakika
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