Düzce'de İş İnsanlarıyla Fikir Alışverişi Programı'nın Konuğu Ebru Özdemir Oldu - Son Dakika
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Ekonomi

Düzce'de İş İnsanlarıyla Fikir Alışverişi Programı'nın Konuğu Ebru Özdemir Oldu

Düzce\'de İş İnsanlarıyla Fikir Alışverişi Programı\'nın Konuğu Ebru Özdemir Oldu

Düzce Belediye Başkanı Dr. Faruk Özlü'nün ev sahipliğinde düzenlenen İş İnsanlarıyla Fikir Alışverişi Programı'nın Ocak ayı toplantısında Limak Holding Yönetim Kurulu Başkanı Ebru Özdemir, şirketin gelişimi ve gelecek hedefleri hakkında bilgi verdi.

17.01.2025 11:41  Güncelleme: 11:43
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Düzce Belediye Başkanı Dr. Faruk Özlü'nün daveti ile her ay düzenlenen 'İş İnsanlarıyla Fikir Alışverişi Programı'nın bu ayki şeref konuğu Limak Holding Yönetim Kurulu Başkanı Ebru Özdemir oldu.

Düzce Belediye Başkanı Dr. Faruk Özlü'nün daveti ile her ay düzenlenen 'İş İnsanlarıyla Fikir Alışverişi Programı'nın Ocak ayı toplantısı gerçekleştirildi. Etkinlik, iş dünyasındaki güncel gelişmeleri ve trendleri tartışmak, yenilikçi fikirleri paylaşmak ve iş insanları ile yerel yönetim arasında güçlü bir iletişim ağı oluşturmak amacıyla düzenleniyor. Katılımcılar etkinlikte, sektörel deneyimlerini paylaşma fırsatı yakalıyor. Her ay bir şeref konuğu ve konuşmacının yer aldığı programın bu ayki konuğu Limak Holding Yönetim Kurulu Başkanı Ebru Özdemir oldu.

Eski Bilim Sanayi ve Teknoloji Bakanı, Düzce Belediye Başkanı Dr. Faruk Özlü, Sanayi ve Teknoloji Eski Bakan Yardımcısı Hasan Büyükdede, Limak Holding Yönetim Kurulu Başkanı Ebru Özdemir gibi isimler toplantıda yer aldı.

Ebru Özdemir, Limak Holding'in geçmişten günümüze olan gelişimi ve gelecek hedeflerine ilişkin açıklamalarda bulundu. Özdemir, "Kendi misyonumuzu gelecek nesillere nasıl sağlıklı bir şekilde aktarırız üzerine çalışıyoruz. 2024 önemli bir yıl oldu. Çimento şirketimizi halka arz ettik. Daha sonra bir Eurobond gerçekleştirdik. Yurtdışı sermaye piyasalarına da açılmaya başladık. Sadece Türkiye'de faaliyet gösteren bir şirket yerine bölgesel bir şirket olarak üçüncü nesle şirketi devredelim istiyoruz. Covid-19 salgınından sonra çalışma hayatına bakış açısı da değişti. Ayrıca son yıllarda çok farklı sektörler ortaya çıktı" ifadelerini kullandı.

Özdemir, "Oluşturduğumuz bu değeri bölgesel bir markaya dönüştürerek gelecek nesle aktarmayı hedefliyoruz. Aynı zamanda sosyal fayda oluşturmak hedeflerimiz arasında" dedi. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

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Son Dakika Ekonomi Düzce'de İş İnsanlarıyla Fikir Alışverişi Programı'nın Konuğu Ebru Özdemir Oldu - Son Dakika

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