Düzce'de Kırsal Kalkınma Projeleri İçin Hibe Sözleşmeleri İmzalandı - Son Dakika
Üye Girişi
Ekonomi

Düzce'de Kırsal Kalkınma Projeleri İçin Hibe Sözleşmeleri İmzalandı

Düzce\'de Kırsal Kalkınma Projeleri İçin Hibe Sözleşmeleri İmzalandı

Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından uygulanan Kırsal Kalkınma Yatırımlarının Desteklenmesi Programı kapsamında Düzce İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ile projeleri onaylanan yatırımcılar arasında hibe sözleşmeleri imzalandı. Sözleşmeleri Tarım ve Orman Bakanlığı adına imzalayan Düzce İl Tarım ve Orman Müdürü Esra Uzun, hazırlanan projelere yüzde 50 hibe desteği verileceğini ve Bakanlıkça onaylanan 12 projenin 9 adedi tarımsal altyapı 3 adedi ise ekonomik yatırımlar kapsamında yapılacağını söyledi. Projelerin son tamamlama süresinin 30 Kasım 2024 olduğunu hatırlatan İl Müdürü Esra Uzun, Tarım ve Orman Bakanlığının tarımsal yatırımları desteklemeye devam ettiğini belirterek, '2024 Yılı Kırsal Kalkınma Destekleri onaylanan projelerin toplam proje tutarı yaklaşık olarak 41 milyon TL olup, bu projelere yaklaşık 20 milyon TL hibe desteği verilmesi öngörülüyor. Onaylanan projeler arasında kurutma tesisi yapımı, büyükbaş besi işletmeleri kurulması, bitkisel ürün işleme tesisi, süt ürünleri işleme tesisi ekipmanları, GES projesi yatırımı, arıcılık işletmeleri ekipmanları gibi projeler bulunuyor' dedi.

06.07.2024 11:35
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından uygulanmakta olan Kırsal Kalkınma Yatırımlarının Desteklenmesi Programı kapsamında Düzce İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ile projeleri onaylanan yatırımcılar arasında hibe sözleşmeleri imzalandı.

Sözleşmeleri Tarım ve Orman Bakanlığı adına imzalayan Düzce İl Tarım ve Orman Müdürü Esra Uzun, hazırlanan projelere yüzde 50 hibe desteği verileceğini ve Bakanlıkça onaylanan 12 projenin 9 adedi tarımsal altyapı 3 adedi ise ekonomik yatırımlar kapsamında yapılacağını söyledi.

Projelerin son tamamlama süresinin 30 Kasım 2024 olduğunu hatırlatan İl Müdürü Esra Uzun, Tarım ve Orman Bakanlığının tarımsal yatırımları desteklemeye devam ettiğini belirterek, "2024 Yılı Kırsal Kalkınma Destekleri onaylanan projelerin toplam proje tutarı yaklaşık olarak 41 milyon TL olup, bu projelere yaklaşık 20 milyon TL hibe desteği verilmesi öngörülüyor. Onaylanan projeler arasında kurutma tesisi yapımı, büyükbaş besi işletmeleri kurulması, bitkisel ürün işleme tesisi, süt ürünleri işleme tesisi ekipmanları, GES projesi yatırımı, arıcılık işletmeleri ekipmanları gibi projeler bulunuyor" dedi. - DÜZCE

Kaynak: İHA

Tarım ve Orman Bakanlığı, Hibe Desteği, Esra Uzun, Düzce, Tarım, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Düzce'de Kırsal Kalkınma Projeleri İçin Hibe Sözleşmeleri İmzalandı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


12:20 Berlin’de toplanan taraftarlar Milli Takım otobüsünü bozkurt işaretiyle karşıladı Berlin'de toplanan taraftarlar Milli Takım otobüsünü bozkurt işaretiyle karşıladı
10:58 Türkiye ile görüşmelerde önemli rol oynayacaktı Esad’ın danışmanı şüpheli bir kazada öldü Türkiye ile görüşmelerde önemli rol oynayacaktı! Esad'ın danışmanı şüpheli bir kazada öldü
10:25 Bahçelievler’de Günlük Kiralık Daire Cinayeti İddianamesi Tamamlandı Bahçelievler'de Günlük Kiralık Daire Cinayeti İddianamesi Tamamlandı
08:55 Van konserinde protesto Seyirciler “Ne mutlu Türküm diyene“ diyen Bengü’ye pet şişe fırlattı Van konserinde protesto! Seyirciler "Ne mutlu Türküm diyene" diyen Bengü'ye pet şişe fırlattı
07:25 Türk kökenli lider, İran’ın 9’uncu Cumhurbaşkanı seçildi Türk kökenli lider, İran'ın 9'uncu Cumhurbaşkanı seçildi
12:31 Hasan Can Kaya yeni sezona bomba gibi geliyor Konuğu bile şimdiden belli Hasan Can Kaya yeni sezona bomba gibi geliyor! Konuğu bile şimdiden belli
11:56 Şahan Gökbakar, Merih Demiral’a verilen cezadan dolayı UEFA’ya verip veriştirdi: İkiyüzlü Şahan Gökbakar, Merih Demiral'a verilen cezadan dolayı UEFA'ya verip veriştirdi: İkiyüzlü
11:10 Begüm Öner, Türkiye ve Yunanistan’daki tatil fiyatlarını karşılaştırdı: Ciddi bir fark var, çok üzücü Begüm Öner, Türkiye ve Yunanistan'daki tatil fiyatlarını karşılaştırdı: Ciddi bir fark var, çok üzücü
10:50 Kutlama sırasında yaptığı hata yüzünden canından oldu Ölüm anı kamerada Kutlama sırasında yaptığı hata yüzünden canından oldu! Ölüm anı kamerada
10:09 Sınır tanımayan Wanda Nara, Mauro Icardi’yle banyodan çırılçıplak video paylaştı Sınır tanımayan Wanda Nara, Mauro Icardi'yle banyodan çırılçıplak video paylaştı
10:05 Sarhoş taksici, havalimanında terör estirdi Sarhoş taksici, havalimanında terör estirdi
10:00 Sahte istihbaratçı, saplantılı aşkı ve kocasına kabus oldu Sahte istihbaratçı, saplantılı aşkı ve kocasına kabus oldu
10:00 18 yaşındaki Sümeyye, kendini metrelerce yüksekten aşağı bıraktı O anlar kamerada 18 yaşındaki Sümeyye, kendini metrelerce yüksekten aşağı bıraktı! O anlar kamerada
09:59 “Gülücük atıyorsun“ dediği erkek arkadaşına kafa atıp bıçakladı "Gülücük atıyorsun" dediği erkek arkadaşına kafa atıp bıçakladı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 6.07.2024 12:58:57. #1.11#
SON DAKİKA: Düzce'de Kırsal Kalkınma Projeleri İçin Hibe Sözleşmeleri İmzalandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement