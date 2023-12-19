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Düzce'de KOBİ'ler için yeşil dönüşüm tanıtımı yapıldı - Son Dakika
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Düzce'de KOBİ'ler için yeşil dönüşüm tanıtımı yapıldı

Düzce Ticaret ve Sanayi Odası'nda gerçekleştirilen tanıtım toplantısında, KOSGEB'in Yeşil Sanayi Destek Programı hakkında bilgiler verildi. Program kapsamında, güneş enerjisi yatırımlarına 14 milyon TL'ye kadar destek sağlanacak ve döngüsel ekonomi projelerine 4 milyon TL'ye kadar destek verileceği belirtildi.

Düzce\'de KOBİ\'ler için yeşil dönüşüm tanıtımı yapıldı
19.12.2023 - 17:56,  Güncelleme: 17:57
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DÜZCE(İHA) – Düzce'de küçük ve orta ölçekli işletmelerin yeşil dönüşümünü verimli bir şekilde gerçekleştirmelerine katkı sağlamak amacıyla tanıtım yapıldı.

Düzce Ticaret ve Sanayi Odası'nda gerçekleştirilen tanıtım toplantısına KOSGEB Düzce İl Müdürü Necdet Yaşar Şahin konuşmacı olarak katılırken, çok sayıda KOBİ statüsündeki Düzce Ticaret ve Sanayi Odası üyesi katılım sağladı.

Yeşil Sanayi Destek Programı, KOSGEB'in diğer hizmetleri hakkında katılımcılara bilgiler aktaran İl Müdürü Şahin, üyelerin program hakkındaki sorularını da yanıtladı.

Şahin, sanayi KOBİ'lerinin güneş enerjisi yatırımlarının desteklenmesi proje teklif çağrısı ile küçük ve orta ölçekli işletmelerin güneş enerjisi yatırımlarına 14 milyon TL'ye kadar. Sanayide temiz ve döngüsel ekonomi proje teklif çağrısı ile de enerji, su ve hammadde verimliliği, sürdürülebilir ve iklime dayanıklı atık geri dönüşümü, endüstriyel simbiyoz ve döngüsel ekonomi konu başlıklarında hazırlayacakları projelere 4 milyon TL'ye kadar destek sağlanacağını ifade etti. - DÜZCE

Kaynak: İHA
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Son Dakika Ekonomi Düzce'de KOBİ'ler için yeşil dönüşüm tanıtımı yapıldı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Düzce'de KOBİ'ler için yeşil dönüşüm tanıtımı yapıldı - Son Dakika
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