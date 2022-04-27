Düzce'de Konuralp pirincinden yüksek gelir sağlanması için tesis yapılacak - Son Dakika
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Düzce'de Konuralp pirincinden yüksek gelir sağlanması için tesis yapılacak

27.04.2022 10:59
Düzce'de Konuralp pirincinden yüksek gelir sağlanması için tesis yapılacak

Osmanlı'da saray mutfaklarını süsleyen coğrafi işaretli Konuralp pirincinden yüksek gelir elde edilmesi için Düzce'de "Üretim Geliştirme Kompleksi" inşa edilecek.

Osmanlı'da saray mutfaklarını süsleyen coğrafi işaretli Konuralp pirincinden yüksek gelir elde edilmesi için Düzce'de "Üretim Geliştirme Kompleksi" inşa edilecek.

Valilikten yapılan yazılı açıklamada, Düzce'de tarımsal kalkınmada avantajlı bir ürün olan, coğrafi işaret tescili bulunan, üretimi uzun yıllara dayanan Konuralp pirincinin üretim ve pazarlama potansiyelinin geliştirilmesinde engel teşkil eden sorunların projeyle nihai çözüme kavuşacağı belirtildi.

Her yıl çeltik hasadında çiftçilerin büyük sıkıntı çektiği kurutma ve işleme sorunlarının artık İl Özel İdaresi tarafından kurulacak tesisle son bulacağı vurgulanan açıklamada, şu bilgilere yer verildi:

"Çeltik hasadıyla birlikte çiftçiler bugüne kadar ürettikleri ürünleri 300 kilometre uzaklıktaki kurutma tesislerine götürmek zorunda kalmayacaklar. ve nakliye işleminin getirdiği ek maliyetten kurtulacaklar. Projeyle çiftçilerin üretimde karşılaştığı girdi maliyetleri düşürülerek yüksek gelir elde etmeleri, geleneksel tarımsal üretim anlayışından modern üretim tekniklerine geçilmesi, teknolojik altyapının oluşturulması, doğru girdilerin kullanılması, tarımsal verimliliğin artırılması ve çiftçi örgütlenmesinin geliştirilmesi hedeflenmiş, kurulacak olan işleme tesisiyle pazarlama ağı sayesinde dezavantajlı grupların gelir düzeyinin artırılması hedeflenmiştir. Çeltik üretimindeki kronik sorunların çözümlenerek ekim alanlarının genişletilmesi ve özellikle gençlere yönelik projede teşvikler verilerek tarımsal istihdamın artması sağlanacaktır."

Komplekste çeltik işleme, paketleme ve kurutma tesisleri yer alacak

Açıklamada, toplam yatırım değeri 12 milyon 493 bin 458 lira olan "Konuralp Pirinci Üretim Geliştirme Kompleksi" için Sanayi ve Teknoloji Bakanlığınca 9 milyon 169 bin 458 lira destek sağlanacağı, 3 milyon 324 bin ödeneğin ise İl Özel İdaresince finanse edileceği bildirildi.

Proje kapsamında kurulacak kompleks içerisinde 500 metrekare kapalı alanda çeltik işleme, paketleme ve kurutma tesisleri yapılacağı aktarılan açıklamada, saha çalışmalarında kullanılmak üzere lazerli tesviye ekipmanlarının satın alınacağı kaydedildi.

Tesisin, çeltik ekimi yapılan Bolu ve Sakarya'ya ya da hizmet vereceği belirtilen açıklamada, "İlimizde olduğu gibi bölge illerdeki çeltik üretiminde karşılaşılan benzer sorunların çözülmesine de katkı sunulacak proje, Düzce'de ekimi yapılan 2 bin dekar, Bolu'da 400 dekar ve Sakarya'da 1000 dekar olmak üzere toplamda 3 bin 400 dekar alanda yetiştirilen pirincin işlenmesinde etkin rol oynayacaktır." bilgisi paylaşıldı.

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Konuralp, Osmanlı, Çeltik, Düzce, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi Düzce'de Konuralp pirincinden yüksek gelir sağlanması için tesis yapılacak - Son Dakika


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