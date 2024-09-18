Düzce\'de Orman Köylerine Dış Cephe Kredisi

Ekonomi

Düzce Orman İşletme Müdürlüğünce, Orman ve Köy İlişkileri (ORKÖY) projeleri kapsamında 2024 yılında 8 orman köyünde 166 aileye dış cephe mantolama kredisi desteği verildi.

Düzce iline bağlı Çakırsayvan köyünde 13, Düverdüzü köyünde 16, Sarıdere köyünde 15, Yaka köyünde 29, Darıyeri Hasanbey köyünde 27, Tavak köyünde 27, Darıyeri Yörükler köyünde 22 ve Asar köyünde 17 olmak üzere toplam 166 orman köylüsüne dış cephe mantolama kredisi kullandırıldı.

Kullandırılan kredilerin yüzde 20'si hibe, kalanı 5 yıl boyunca yıllık 1 taksit olmak üzere faizsiz 5 taksitte geri ödeneceği belirtildi. ORKÖY kredileri ile ormanların korunması, geliştirilmesi ve işletilmesi için orman köylüsünün sosyo-ekonomik projelerle desteklenmesinin amaçlandığını söyleyen yetkililer orman köylüsüne destek olunurken bir yandan da ülke ekonomisine katkı sağlandığını ifade etti. - DÜZCE