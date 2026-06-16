Düzce'den AB Ülkelerine 5 Bin 300 Ton Fındık İhracatı

Düzce'den Avrupa Birliği (AB) ülkelerine yılın 5 ayında 5 bin 300 ton iç fındık satışı yapıldı.

Tarım ve Orman İl Müdürlüğünün tarımsal faaliyet verilerine ilişkin açıklamasında, ülkede fındık üretimi ve ihracatında önemli yere sahip Düzce'nin ocak-mayıs aylarında dış satımının büyük bölümünü işlenmiş iç fındığın oluşturduğu belirtildi.

Önceki yılın mahsulünün halen iç ve dış pazarda yoğun işlem gördüğü aktarılan açıklamada, ocakta 811, şubatta 1026, martta 957, nisanda 1667 ve mayısta 839 ton olmak üzere toplam 5 bin 300 ton iç fındığın AB ülkelerine satıldığı kaydedildi.

Açıklamada, bahçelerde gelecek sezon hazırlıklarının başladığı bilgisine de yer verildi.