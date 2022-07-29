Düzce'den AB ülkelerine yılın ilk yarısında 10 bin 183 ton iç fındık gönderildi - Son Dakika
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Düzce'den AB ülkelerine yılın ilk yarısında 10 bin 183 ton iç fındık gönderildi

29.07.2022 12:33
Düzce'den AB ülkelerine yılın ilk yarısında 10 bin 183 ton iç fındık gönderildi

Düzce'den Avrupa Birliği (AB) ülkelerine ocak-haziran döneminde 10 bin 183 ton iç fındık ihracatı yapıldı.

Düzce'den Avrupa Birliği (AB) ülkelerine ocak-haziran döneminde 10 bin 183 ton iç fındık ihracatı yapıldı.

İl Tarım ve Orman Müdürlüğünden yapılan açıklamada, haziran ayının tarımsal faaliyet verileri paylaşıldı.

Açıklamada, ülke genelinde fındık üretimi ve ihracatı konusunda önemli yere sahip Düzce'nin ocak-haziran döneminde ihracatının büyük bölümünü işlenmiş iç fındığın oluşturduğu belirtildi.

Önceki yılın mahsulünün halen iç ve dış pazarda işlem gördüğü aktarılan açıklamada, geçen yıl 19 bin 500 ton fındık ihracatının gerçekleştiği kaydedildi.

Ocakta 2 bin 415, şubatta 2 bin 647, martta 2 bin 235 ton, nisanda 1279 ton, mayısta 668 ton ve haziranda 939 ton olmak üzere yılın ilk 6 aylık bölümünde 10 bin 183 ton işlenmiş iç fındığın AB ülkelerine ihraç edildiği belirtilen açıklamada, bahçelerde bu yılın mahsulünün toplanmasına ağustos ayında başlanacağı vurgulandı.

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Kaynak: AA

Togo Cumhuriyeti, Avrupa Birliği, Düzce, Ekonomi, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Düzce'den AB ülkelerine yılın ilk yarısında 10 bin 183 ton iç fındık gönderildi - Son Dakika

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SON DAKİKA: Düzce'den AB ülkelerine yılın ilk yarısında 10 bin 183 ton iç fındık gönderildi - Son Dakika
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