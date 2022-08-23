TMO Düzce'de fındık alımına başladı - Son Dakika
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TMO Düzce'de fındık alımına başladı

23.08.2022 10:02

DÜZCE (İHA) – Toprak Mahsulleri Ofisi (TMO) Düzce'de fındık alımlarını başlattı.

DÜZCE (İHA) – Toprak Mahsulleri Ofisi (TMO) Düzce'de fındık alımlarını başlattı. Ağustos ayının başında fındık toplayan çiftçiler, fındıklarını ofise getirerek teslim etti.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın fındık alımlarını TMO'nun yapacağını açıklamasının ardından, Düzce'de fındık alımları başlatıldı. Dikmeli köyü mevkiinde başlatılan fındık alımlarına vatandaşlar sabah saatlerinde fındıklarını getirerek, kalitesine göre fındıklarını sattı. TMO'ya fındıklarını getiren çiftçilerden birisi olan Seyit Koz, "Bu sene orta şekerli diyebilirim. Bu sene ne çok ne az fındık var. TMO'ya da ilk defa fındık veriyorum. Deneyelim dedik. Bu sene dönümünde 150 kilo veya 125 kilo arasında fındık çıktı. Geçen sene 4 ton vardı bu sene 3 tona düştü" ifadelerini kullandı.

Gölyaka Hamaüstü köyündeki fındığını toplayan ve ilk defa TMO'ya fındık getiren Abdullah Çelebi, "Bu sene 690-700 kilo civarında fındık çıktı. Her sene biraz daha fazla çıkardı. Bu sene biraz düşük oldu. Ben buraya öğle gibi geldim. Şu anda bekliyorum. Sistemler çok yoğun olduğu için açılmıyormuş sanırım. Ne kadar bekleyeceğimizi bilemiyorum" ifadelerinde bulundu. - DÜZCE

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Kaynak: İHA

Toprak Mahsulleri Ofisi, Düzce, Ekonomi, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi TMO Düzce'de fındık alımına başladı - Son Dakika

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