Düzce\'nin İhracatı 2024\'te %6,83 Artıyor

Ekonomi

DÜZCE(İHA) – Ticaret Bakanlığı ve TÜİK'in ortaklaşa hazırlamış olduğu 2024 raporlarına göre Düzce'de 2023 yılında 1 milyar 985 milyon dolar olan ihracat 2024 yılında yüzde 6,83 artış göstererek 2 milyar 111 milyon dolar seviyesine ulaştı.

Düzce Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Erdoğan Bıyık, "4 bin 500'ün üzerindeki üyemiz ile ülke üretimine ve ihracatına katkı sağlamaya, gece gündüz çalışmaya, emek vermeye ve istihdam üretmeye devam ediyoruz. İl genelindeki 5 organize sanayi bölgemizde faaliyet gösteren firmalarımız geçen yıla oranla yüzde 6,83'lük artış ile 2 Milyar 111 Milyon Dolar ihracat gerçekleştirmiştir. Bakanlığın yayınlamış olduğu rakamlar merkezi ilimizde olan firmalarımıza ait. Merkezi başka illerde olup üretimi ilimizde olan firmalar da rakamlara dahil olduğunda çok daha büyük bir ihracat rakamı ortaya çıkıyor. Bu potansiyele sahip bir ile Gümrük Müdürlüğü kazandırmış olmanın da haklı gururunu yaşıyoruz. İlimizin istihdamına, üretimine ve ihracatına katma değer sağlayan tüm üyelerimize teşekkürlerimizi sunuyoruz" ifadelerini kullandı. - DÜZCE