Düzce'nin İhracatı 2024'te %6,83 Artıyor - Son Dakika
Üye Girişi
Ekonomi

Düzce'nin İhracatı 2024'te %6,83 Artıyor

Düzce\'nin İhracatı 2024\'te %6,83 Artıyor

Düzce'de 2023'te 1,98 milyar dolar olan ihracat, 2024'te %6,83 artışla 2,11 milyar dolara ulaştı.

14.01.2025 14:02
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

DÜZCE(İHA) – Ticaret Bakanlığı ve TÜİK'in ortaklaşa hazırlamış olduğu 2024 raporlarına göre Düzce'de 2023 yılında 1 milyar 985 milyon dolar olan ihracat 2024 yılında yüzde 6,83 artış göstererek 2 milyar 111 milyon dolar seviyesine ulaştı.

Düzce Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Erdoğan Bıyık, "4 bin 500'ün üzerindeki üyemiz ile ülke üretimine ve ihracatına katkı sağlamaya, gece gündüz çalışmaya, emek vermeye ve istihdam üretmeye devam ediyoruz. İl genelindeki 5 organize sanayi bölgemizde faaliyet gösteren firmalarımız geçen yıla oranla yüzde 6,83'lük artış ile 2 Milyar 111 Milyon Dolar ihracat gerçekleştirmiştir. Bakanlığın yayınlamış olduğu rakamlar merkezi ilimizde olan firmalarımıza ait. Merkezi başka illerde olup üretimi ilimizde olan firmalar da rakamlara dahil olduğunda çok daha büyük bir ihracat rakamı ortaya çıkıyor. Bu potansiyele sahip bir ile Gümrük Müdürlüğü kazandırmış olmanın da haklı gururunu yaşıyoruz. İlimizin istihdamına, üretimine ve ihracatına katma değer sağlayan tüm üyelerimize teşekkürlerimizi sunuyoruz" ifadelerini kullandı. - DÜZCE

Kaynak: İHA

Ticaret Ve Sanayi Odası, Ticaret Bakanlığı, Yerel Haberler, Erdoğan Bıyık, Ekonomi, İhracat, Finans, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Düzce'nin İhracatı 2024'te %6,83 Artıyor - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

01:12 Tekelleşme tartışmalarına Şafak Sezer de katıldı: Onların suyu ısındı, yakında ortaya çıkacaklar Tekelleşme tartışmalarına Şafak Sezer de katıldı: Onların suyu ısındı, yakında ortaya çıkacaklar
22:59 Netanyahu pes etti: Gazze’de ateşkes artık an meselesi Netanyahu pes etti: Gazze'de ateşkes artık an meselesi
22:30 Bir gün önce taşındıkları evde annesini göğsünden bıçaklanmış halde buldu Bir gün önce taşındıkları evde annesini göğsünden bıçaklanmış halde buldu
21:39 Küle dönen Los Angeles’ı bekleyen yeni tehlike: Zehir karışmış olabilir Küle dönen Los Angeles'ı bekleyen yeni tehlike: Zehir karışmış olabilir
19:34 Rusya’dan PKK’ya dikkat çeken mesaj: Türkiye buna asla izin vermez Rusya'dan PKK'ya dikkat çeken mesaj: Türkiye buna asla izin vermez
09:27 Boş arazide ağzında cerrahi maske olan ceset bulundu Boş arazide ağzında cerrahi maske olan ceset bulundu
09:27 Sözleriyle gündem olan Mourinho’nun şimdi de oturuş şekline tepki yağıyor Sözleriyle gündem olan Mourinho'nun şimdi de oturuş şekline tepki yağıyor
09:20 AK Partili eski vekil erken seçim için tarih verdi AK Partili eski vekil erken seçim için tarih verdi
09:17 Fatih Terim’in takımında ayrılık Fatih Terim'in takımında ayrılık
08:57 Menzil Cemaati’nde taşlı sopalı inşaat kavgası Menzil Cemaati'nde taşlı sopalı inşaat kavgası
08:55 Trump açık açık uyardı: İsrail ve Hamas anlaşamazsa çok büyük sıkıntılar yaşanacak Trump açık açık uyardı: İsrail ve Hamas anlaşamazsa çok büyük sıkıntılar yaşanacak
08:42 Kostic’in pozisyonu penaltı mı değil mi Yorumcular 1 saniye bile düşünmeden görüş belirtti Kostic'in pozisyonu penaltı mı değil mi? Yorumcular 1 saniye bile düşünmeden görüş belirtti
08:06 Edirne ve Kırklareli’nde okullara kar tatili Edirne ve Kırklareli'nde okullara kar tatili
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 15.01.2025 06:02:10. #1.11#
SON DAKİKA: Düzce'nin İhracatı 2024'te %6,83 Artıyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.