Düzce\'nin Orman Ürünleri İhracatı 2024\'te 13 Bin 578 Tonu Buldu

Ekonomi

DÜZCE(İHA) – Düzce'nin orman ürünleri üretimi ve ihracatının arttırılması için çalışmalar sürürken 2024 yılında 13 bin 578 ton orman ürünü ihraç edildi.

Orman ürünleri alanında önemli bir yere sahip olan Düzce'den 12 ayda toplam 13 bin 578 ton orman ürünün ihracatı yapıldı. Düzce'de orman ve ahşap sanayisini hak ettiği noktaya taşıyacak projeyi hayata geçirmek isteyen Düzce Belediye Başkanı Dr. Faruk Özlü, 300 dönümlük alanda Mobilya Kent kurmak için çalışma yapıyor. Yapılacak yatırımlarla Düzce orman ürünleri alanında daha fazla ihracat ile gücünü de arttırmış olacak.

Kurulacak olan mobilya kent Düzce'nin ekonomik gelişimine de ciddi katkı sağlaması bekleniyor. - DÜZCE