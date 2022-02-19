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Düzce'nin yatırımları konuşuldu - Son Dakika

Düzce'nin yatırımları konuşuldu

19.02.2022 09:49
Düzce'nin yatırımları konuşuldu

Düzce Valisi Cevdet Atay başkanlığında 2022 yılı birinci dönem il koordinasyon toplantısı yapıldı.

Düzce Valisi Cevdet Atay başkanlığında 2022 yılı birinci dönem il koordinasyon toplantısı yapıldı.

Valilik Konferans Salonunda gerçekleştirilen il koordinasyon kurulu toplantısına Vali Cevdet Atay başkanlık etti. Düzce ilinin resmi kurum ve kuruluşların yatırımlarının değerlendirildiği toplantıya belediye başkanları ilgili kurum müdürleri katıldı.

Toplantıya katılan yatırımcı kuruluşların 196 projesi olduğu, bu projelerin toplam tutarının ise 6 milyar 56 milyon TL olduğu bildirildi. Belediyelerin ise 78 projesinin olduğu bu projelerin toplam tutarının ise 93 milyon TL olduğu açıklandı.

2021 yılsonu itibariyle Düzce il genelinde toplam olarak 274 proje uygulanırken bu projelerin toplam maddi tutarının ise 6 milyar 150 milyon TL olduğu bildirildi.

2021 yılsonu itibariyle, 157 proje bitirilirken, 74 projenin ise devam ettiği, yine yılsonu itibariyle 18 proje ihale aşamasına getirilirken, 25 proje ile ilgili ön hazırlıklar devam etmekte olduğu açıklandı.

İl Genelinde devam eden projeler, Eğitimde 44, Enerjide 10, Sağlıkta 10, Tarımda 35, Turizmde 6, Ulaştırma ve Haberleşmede 60, diğer kamu hizmetleri sosyal; 106 ve diğer kamu hizmetleri iktisadı 3. - DÜZCE

Düzce'nin yatırımları konuşuldu
Düzce'nin yatırımları konuşuldu

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Türk Lirası, Yatırımcı, Düzce, Kamu, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Ekonomi Düzce'nin yatırımları konuşuldu - Son Dakika Ekonomi


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