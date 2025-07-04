Düzce Ticaret ve Sanayi Odası ile Beltur A.Ş. Arasında İndirim Protokolü İmzalandı

Düzce Ticaret ve Sanayi Odası (DTSO), Düzce Belediyesi iştiraklerinden Beltur A.Ş. ile konaklama, yeme içme tesislerinde geçerli olacak indirim protokolü imzalandı.

Protokol imza törenine DTSO Başkanı Erdoğan Bıyık, Beltur Yönetim Kurulu Başkanı Ayhan Cicu, Yönetim Kurulu Üyesi Hasan Arslan, Beltur Genel Müdürü Erdem Yılmaz ve Akçakoca Saklıkoy Otel Müdürü Şeyda Zeynep Özersin katıldı.

İmza töreninde konuşan DTSO Başkanı Bıyık, "Düzce'ye turizm anlamında Beltur aracılığıyla güzel işletmeler kazandırıldı. Düzcelilerin kullanımına sundular. Dışarıdan gelecek turistlere de hizmet edebilecek kapasitede bir büyüklüğe ulaştılar. Bunun için öncelikle tebrik ediyoruz. Tabii birebir ben tesisleri gördüğüm zaman hepsi birbirinden güzel. Birbirinden nezih. Hizmet anlamında çok çok ileriler. Özellikle Akçakoca'daki Beltur'un yeni revize ettiği otel muhteşem. Biliyorsunuz biz Batı Karadeniz'in incisi olarak adlandırıyoruz Akçakoca'yı. Bu incinin içinde çok güzel bir tesis oluştu. Kendi çalışanlarına sağladıkları bu imkanı Ticaret ve Sanayi Odası'nın üyelerine sağladıkları için kendilerine teşekkür ediyorum. Bu bizim için çok kıymetli gerçekten. Biz de bütün Düzce Ticaret ve Sanayi Odası üyelerimizi özellikle Akçakoca'daki tesislerimize, özellikle belediyenin birçok yerdeki Beltur'un oluşturduğu muhteşem hizmet alanlarına davet ediyoruz" şeklinde konuştu.

Beltur Genel Müdürü Erdem Yılmaz, imzaladıkları protokol ile önce Düzcelilerin tesisleri tanımasını ve Düzce'deki iş insanlarının bu güzide tesislerden ayrıcalıklı yararlanmasını amaçladıklarını belirterek, tanıtımın yerelden başlaması gerekliğini de sözlerine ekledi.

İmzalanan indirim protokolü ile DTSO üyeleri ve birinci derece yakınları, üyeliğe dair belge ibrazında bulunmak suretiyle Erguvan Sosyal Tesisleri, Mutfak Sanatları Merkezi, 23 Nisan Kahvaltı Evi, Millet Bahçesi, Asar Kemer Park, Samandere Şelalesi ve Kampüs Kafe'de yapacakları harcamalarda yüzde 10, Aydınpınar Şelaleleri ve Akçakoca Saklı Koy Otel'de yapacakları konaklama harcamalarında ise yüzde 15 indirimli olarak faydalanabilecekler. - DÜZCE