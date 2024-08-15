Düzce Ticaret ve Sanayi Odası'nda KOSGEB Destekleri ve Üretimde Dijitalleşme Semineri Gerçekleştirildi - Son Dakika
Üye Girişi
Ekonomi

Düzce Ticaret ve Sanayi Odası'nda KOSGEB Destekleri ve Üretimde Dijitalleşme Semineri Gerçekleştirildi

Düzce Ticaret ve Sanayi Odası\'nda KOSGEB Destekleri ve Üretimde Dijitalleşme Semineri Gerçekleştirildi

Düzce Ticaret ve Sanayi Odası'na son üç yılda kayıt olan üyelerine yönelik KOSGEB Güncel Destekleri ve Üretimde Dijitalleşme için Yazılım Çözümleri Bilgilendirme Semineri gerçekleştirildi.

15.08.2024 10:29
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Düzce Ticaret ve Sanayi Odası'na son üç yılda kayıt olan üyelerine yönelik KOSGEB Güncel Destekleri ve Üretimde Dijitalleşme için Yazılım Çözümleri Bilgilendirme Semineri gerçekleştirildi.

DTSO Toplantı Salonunda düzenlenen bilgilendirme seminerinde, KOSGEB Düzce İl Müdürü Necdet Yaşar Şahin işletmelere ve girişimci adaylarına KOSGEB tarafından verilecek destekler hakkında ayrıntılı bilgi verdi. Şahin, girişimcilere ve işletmelere sunulan çeşitli destekleri detaylandırdı. İş kurma, personel giderleri. iş geliştirme destekleri, makine-teçhizat ve kalıp giderleri, yazılım giderleri, personel giderleri ve hizmet alım giderleri gibi desteklerin yanı sıra, toplam destek üst limitinin 2 milyon lira olduğunu duyurdu. Bu destekler, küçük ve orta ölçekli işletmelerin büyümesine ve rekabet gücünün artmasına katkıda bulunması amaçlanıyor. Şahin, Girişimci Destek Programı İş Geliştirme Desteği 2024 yılı ikinci çağrı başvurularının 1-30 Ağustos tarihleri arasında gerçekleşeceğini belirterek, "Girişimciler adına büyük bir fırsat olan bu destekten yararlanmak için başvuruları kaçırmayın" ifadelerini kullandı.

İş Geliştirme Desteği girişimcilere 1,5 milyon TL üst limit dahilinde yüzde 80 destek oranı ile geri ödemeli destek sağlanıyor. Girişimcinin genç, kadın, engelli, gazi veya birinci derecede şehit yakını olması durumunda destek üst limitine 150 bin TL daha ekleniyor. Destek ile işletmenin personel giderleri, makine-teçhizat ve kalıp giderleri, yazılım giderleri ve hizmet alımı giderlerine destek sağlanıyor. İmalat, telekomünikasyon, bilgisayar programlama, danışmanlık ve ilgili faaliyetler, bilgi hizmet faaliyetleri, bilimsel araştırma ve geliştirme faaliyetleri" sektörlerinde faaliyet gösteren işletmeler, iş geliştirme desteğinden yararlanabiliyor. geri ödemeli destekler için herhangi bir faiz ve komisyon uygulanmazken, işletmelerin geri ödemeleri 36 aylık program süresi sonunda başlayacak.

İşletmelere yönelik fırsatlar

Bilgilendirmede, kurumun desteklerinin işletmeler için sunduğu fırsatlar ve bu desteklerden nasıl faydalanabilecekleri konuları üzerinde duruldu. İşletme sahiplerine ve girişimcilere, desteklerin başvuru süreçleri, gerekli belgeler ve desteklerin nasıl kullanılacağı hakkında bilgiler verildi. Katılımcılar, toplantı boyunca kurumun sağladığı teşviklerin iş süreçlerini nasıl iyileştirebileceğini ve mali yükümlülüklerini nasıl hafifletebileceğini öğrenme fırsatı buldu.

Toplantı, soru-cevap kısmı ile sona erdi. - DÜZCE

Kaynak: İHA

Ticaret Ve Sanayi Odası, Yazılım, Ekonomi, Kosgeb, Ekonomi, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Düzce Ticaret ve Sanayi Odası'nda KOSGEB Destekleri ve Üretimde Dijitalleşme Semineri Gerçekleştirildi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


10:32 İki milletvekilinin AK Parti’ye geçmesi ile Meclis’teki sandalye dağılımı değişti İki milletvekilinin AK Parti'ye geçmesi ile Meclis'teki sandalye dağılımı değişti
10:16 Maymun çiçeği sadece dokunarak mı bulaşıyor, belirtileri neler İşte tüm merak edilenler Maymun çiçeği sadece dokunarak mı bulaşıyor, belirtileri neler? İşte tüm merak edilenler
10:00 Sokak röportajı sırasında söyledikleri nedeniyle tutuklanan Dilruba, sessizliğini bozdu Sokak röportajı sırasında söyledikleri nedeniyle tutuklanan Dilruba, sessizliğini bozdu
09:27 Yunan hazımsızlığı Türk askerinin göğsümüzü kabartan başarısını sansürlediler Yunan hazımsızlığı! Türk askerinin göğsümüzü kabartan başarısını sansürlediler
08:55 Yeniden Refah’tan seçilip AK Parti’ye transfer olan belediye başkanını zora sokacak video Yeniden Refah'tan seçilip AK Parti'ye transfer olan belediye başkanını zora sokacak video
17:14 Canlı yayında deniz aslanları tarafından öpülen kadın muhabir gülme krizine girdi Canlı yayında deniz aslanları tarafından öpülen kadın muhabir gülme krizine girdi
16:41 Yaralılar konuştu Maskeli saldırganın bıçağı saplarken söyledikleri insanı çıldırtır Yaralılar konuştu! Maskeli saldırganın bıçağı saplarken söyledikleri insanı çıldırtır
16:12 İlkokullarda sınav saati kaldırıldı İlkokullarda sınav saati kaldırıldı
16:12 Araya giren baba, amca ve uzman çavuşu katletti Saldırgan cezaevini boyladı Araya giren baba, amca ve uzman çavuşu katletti! Saldırgan cezaevini boyladı
16:09 Fenerbahçelilerin her yerde paylaştığı video: Yapboz gibi hep bir şey eksik bu takımda Fenerbahçelilerin her yerde paylaştığı video: Yapboz gibi hep bir şey eksik bu takımda
15:45 Demi Moore ve Bruce Willis’in kızlarından kendilerine ’çirkin’ ve ’babalarının klonları’ diyen trollere sert yanıt Demi Moore ve Bruce Willis'in kızlarından kendilerine 'çirkin' ve 'babalarının klonları' diyen trollere sert yanıt
15:39 AK Parti’ye katılan belediye başkanları ve milletvekillerinin listesi belli oldu AK Parti'ye katılan belediye başkanları ve milletvekillerinin listesi belli oldu
15:35 Vatandaşa sorduk: Amcanızın tek erkek kardeşi sizin neyiniz olur Vatandaşa sorduk: Amcanızın tek erkek kardeşi sizin neyiniz olur?
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 15.08.2024 11:09:15. #1.11#
SON DAKİKA: Düzce Ticaret ve Sanayi Odası'nda KOSGEB Destekleri ve Üretimde Dijitalleşme Semineri Gerçekleştirildi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement