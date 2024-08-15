Düzce Ticaret ve Sanayi Odası\'nda KOSGEB Destekleri ve Üretimde Dijitalleşme Semineri Gerçekleştirildi

Ekonomi

Düzce Ticaret ve Sanayi Odası'na son üç yılda kayıt olan üyelerine yönelik KOSGEB Güncel Destekleri ve Üretimde Dijitalleşme için Yazılım Çözümleri Bilgilendirme Semineri gerçekleştirildi.

DTSO Toplantı Salonunda düzenlenen bilgilendirme seminerinde, KOSGEB Düzce İl Müdürü Necdet Yaşar Şahin işletmelere ve girişimci adaylarına KOSGEB tarafından verilecek destekler hakkında ayrıntılı bilgi verdi. Şahin, girişimcilere ve işletmelere sunulan çeşitli destekleri detaylandırdı. İş kurma, personel giderleri. iş geliştirme destekleri, makine-teçhizat ve kalıp giderleri, yazılım giderleri, personel giderleri ve hizmet alım giderleri gibi desteklerin yanı sıra, toplam destek üst limitinin 2 milyon lira olduğunu duyurdu. Bu destekler, küçük ve orta ölçekli işletmelerin büyümesine ve rekabet gücünün artmasına katkıda bulunması amaçlanıyor. Şahin, Girişimci Destek Programı İş Geliştirme Desteği 2024 yılı ikinci çağrı başvurularının 1-30 Ağustos tarihleri arasında gerçekleşeceğini belirterek, "Girişimciler adına büyük bir fırsat olan bu destekten yararlanmak için başvuruları kaçırmayın" ifadelerini kullandı.

İş Geliştirme Desteği girişimcilere 1,5 milyon TL üst limit dahilinde yüzde 80 destek oranı ile geri ödemeli destek sağlanıyor. Girişimcinin genç, kadın, engelli, gazi veya birinci derecede şehit yakını olması durumunda destek üst limitine 150 bin TL daha ekleniyor. Destek ile işletmenin personel giderleri, makine-teçhizat ve kalıp giderleri, yazılım giderleri ve hizmet alımı giderlerine destek sağlanıyor. İmalat, telekomünikasyon, bilgisayar programlama, danışmanlık ve ilgili faaliyetler, bilgi hizmet faaliyetleri, bilimsel araştırma ve geliştirme faaliyetleri" sektörlerinde faaliyet gösteren işletmeler, iş geliştirme desteğinden yararlanabiliyor. geri ödemeli destekler için herhangi bir faiz ve komisyon uygulanmazken, işletmelerin geri ödemeleri 36 aylık program süresi sonunda başlayacak.

İşletmelere yönelik fırsatlar

Bilgilendirmede, kurumun desteklerinin işletmeler için sunduğu fırsatlar ve bu desteklerden nasıl faydalanabilecekleri konuları üzerinde duruldu. İşletme sahiplerine ve girişimcilere, desteklerin başvuru süreçleri, gerekli belgeler ve desteklerin nasıl kullanılacağı hakkında bilgiler verildi. Katılımcılar, toplantı boyunca kurumun sağladığı teşviklerin iş süreçlerini nasıl iyileştirebileceğini ve mali yükümlülüklerini nasıl hafifletebileceğini öğrenme fırsatı buldu.

Toplantı, soru-cevap kısmı ile sona erdi. - DÜZCE