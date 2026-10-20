Düzenleyici kurumların 2027 bütçe payı 115 milyar 219 milyon 571 bin lira oldu - Son Dakika
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Düzenleyici kurumların 2027 bütçe payı 115 milyar 219 milyon 571 bin lira oldu

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Düzenleyici ve denetleyici kurumlara 2027 bütçesinden 115 milyar 219 milyon 571 bin lira ödenek ayrıldı. Toplam ödenekten en yüksek payı 70 milyar lirayla BTK alacak, BDDK'ya 14 milyar 615 milyon lira kaynak sağlanacak.

Düzenleyici ve denetleyici kurumların 2027 yılı bütçesinden alacağı pay 115 milyar 219 milyon 571 bin lira olarak belirlendi.

AA muhabirinin, 2027 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu Teklifi'nden derlediği bilgiye göre, düzenleyici ve denetleyici kurumlara gelecek yıl için ayrılan pay belli oldu.

Bu kapsamda, toplam 115 milyar 219 milyon 571 bin liralık ödenekten en yüksek payı 70 milyar lirayla Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu (BTK) alacak.

Gelecek yıl bütçesinden Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumuna (BDDK) 14 milyar 615 milyon lira, Sermaye Piyasası Kuruluna (SPK) 9 milyar 200 milyon lira, Nükleer Düzenleme Kurumuna 3 milyar 745 milyon 628 bin lira, Enerji Piyasası Düzenleme Kurumuna (EPDK) 4 milyar 20 milyon 876 bin lira, Radyo ve Televizyon Üst Kuruluna (RTÜK) 4 milyar 266 milyon 150 bin lira, Kamu İhale Kurumuna (KİK) 3 milyar lira, Rekabet Kurumuna 2 milyar 785 milyon 417 bin lira, Sigortacılık ve Özel Emeklilik Düzenleme ve Denetleme Kurumuna (SEDDK) 1 milyar 500 milyon lira, Kişisel Verileri Koruma Kurumuna (KVKK) 949 milyon 500 bin lira, Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumuna 1 milyar 137 milyon lira kaynak sağlanacak.

2027 yılı için düzenleyici ve denetleyici kurumlara bütçeden ayrılan paylar şöyle:

KURUMLARTOPLAM (TL)
RTÜK4.266.150.000
BTK70.000.000.000
SPK9.200.000.000
BDDK14.615.000.000
EPDK4.020.876.000
KİK3.000.000.000
Rekabet Kurumu2.785.417.000
Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumu1.137.000.000
Kişisel Verileri Koruma Kurumu949.500.000
Nükleer Düzenleme Kurumu3.745.628.000
Sigortacılık ve Özel Emeklilik Düzenleme ve Denetleme Kurumu1.500.000.000
TOPLAM115.219.571.000

Kaynak: AA
Bankacılık Düzenleme Ve Denetleme KurumuEkonomiFinansSon Dakika

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