DW, Bütçe Kesintisi Nedeniyle Tasarruf Planı Açıkladı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

DW, Bütçe Kesintisi Nedeniyle Tasarruf Planı Açıkladı

19.02.2026 01:51
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Deutsche Welle, bütçe kesintileri nedeniyle Yunanca yayın servisinin kapatılacağını duyurdu.

Almanya'da kamuya ait uluslararası yayın kuruluşu Deutsche Welle (DW), hükümetin sağladığı bütçe katkısını azaltması üzerine yaklaşık 160 kadroyu tasfiye etme ve 60 yıldan fazla süredir faaliyet gösteren Yunanca yayın servisini kapatma kararı aldı.

DW'den yapılan açıklamaya göre, kurumun Yayın Kurulu, İdari Kurulu ve yönetim birimleri özel oturumda Alman federal hükümetinin bütçe kesintileri ve yükselen personel giderleri karşısında 2026 itibarıyla yürürlüğe girecek kapsamlı bir tasarruf paketine onay verdi.

Hükümetin DW'ye ayırdığı yıllık ödenekleri 10 milyon avro azaltarak 415 milyon avroya çekmesi ve toplu iş sözleşmelerinden doğan 11 milyon avroluk ek maliyet artışının karşılanmaması kurumu 21 milyon avroluk bir bütçe disiplini uygulamaya zorladı.

Tasarruf planı kapsamında, 60 yılı aşkın süredir faaliyet gösteren Yunanca yayın servisinin, "Yunanistan'ın istikrarlı bir medya ortamına sahip AB üyesi olması" gerekçesiyle kapatılmasına karar verildi.

Plan kapsamında, "DW Almanca" ile dil eğitim portalı birleştirilecek ve bu birimin bütçesi yaklaşık yarı yarıya düşürülecek, ayrıca yaklaşık 160 kadro tasfiye edilecek.

Yeni format, Almanya dışındaki ileri düzey dil öğrenenleri hedefleyecek.

Dari ve Peştuca servislerinde kesintiye gidilirken, İspanyolca televizyon haberlerinin sayısı azaltılacak.

Tasarrufun üçte birinden fazlası, idari giderlerin azaltılması, yapay zeka kullanımı ve teknik yatırımların ertelenmesiyle sağlanacak.

Uluslararası muhabirlik ofislerinin genişletilmesi yavaşlatılırken, uygulama geliştirme ve bina tadilatları gibi alanlarda fonlar kesilecek.

Kurum yönetimi, kadro iptallerine rağmen zorunlu işten çıkarmalara başvurulmayacağını ve sürecin sosyal sorumluluk prensipleriyle yürütüleceğini açıkladı.

DW Yayın Kurulu Başkanı Karl Jüsten, konuya ilişkin değerlendirmesinde, söz konusu bütçe kesintilerinin "endişe verici" olduğunu belirtti.

Jüsten, "Rusya ve Çin, devlet güdümlü propaganda araçlarına devasa yatırımlar yaparken, ABD'nin uluslararası yayıncılıktan çekilmesiyle oluşan boşlukların bu kısıtlamalarla daha da derinleşmesinden endişe duyuyoruz. Avrupa'nın yeni müttefiklere en çok ihtiyaç duyduğu bir dönemde DW'nin bütçesinin azaltılması hem Alman hem de Avrupa perspektifini uluslararası arenada zayıflatacaktır." ifadelerini kullandı.

DW İdari Kurul Başkanı Achim Dercks de hükümetin koalisyon protokolündeki "DW'yi güçlendirme" sözünü hatırlatarak, bütçe kesintilerinin gazetecilik kalitesine ve teknik altyapıya uzun vadeli zarar verebileceğini ifade etti.

DW Genel Müdürü Barbara Massing ise bu süreci "son derece sancılı" olarak nitelendirerek, bağımsız gazetecilik misyonunu sürdürmek için sürdürülebilir finansmanın şart olduğunu savundu.

.

Kaynak: AA

Deutsche Welle, Ekonomi, Kültür, Medya, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi DW, Bütçe Kesintisi Nedeniyle Tasarruf Planı Açıkladı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Dünya diken üstünde Bu saldırı piyasalarda deprem etkisi yaratacak Dünya diken üstünde! Bu saldırı piyasalarda deprem etkisi yaratacak
Havada büyük panik Futbol takımını taşıyan uçak zorunlu iniş yaptı Havada büyük panik! Futbol takımını taşıyan uçak zorunlu iniş yaptı
Tarihte bir ilk 800 milyar avroluk savaş hazırlığı Tarihte bir ilk! 800 milyar avroluk savaş hazırlığı
Türkiye’de milyonları uykudan uyandıran bildirim Türkiye'de milyonları uykudan uyandıran bildirim
4. evre kanser hastasıydı Eve giren ekipler korkunç manzarayla karşılaştı 4. evre kanser hastasıydı! Eve giren ekipler korkunç manzarayla karşılaştı
Kenti ayağa kaldıran iddia Yarı çıplak sokakta gezdirdiler Kenti ayağa kaldıran iddia! Yarı çıplak sokakta gezdirdiler

00:46
57 milyon euro kadro değerindeki BodoGlimt, bir dünya devine daha acımadı
57 milyon euro kadro değerindeki Bodo/Glimt, bir dünya devine daha acımadı
23:39
1. Lig’in efsane kulübü, 3. Lig’e düşmeyle karşı karşıya Hem de sadece 500 bin euro borç yüzünden
1. Lig'in efsane kulübü, 3. Lig'e düşmeyle karşı karşıya! Hem de sadece 500 bin euro borç yüzünden
22:43
Üzen sonuç Karabağ’ın gücü Newcastle United’a yetmedi
Üzen sonuç! Karabağ'ın gücü Newcastle United'a yetmedi
21:49
ABD: İran’a saldırı için birçok gerekçe var
ABD: İran'a saldırı için birçok gerekçe var
21:26
Eski eşini ve kuzenini öldürüp aynı silahla intihar etti
Eski eşini ve kuzenini öldürüp aynı silahla intihar etti
19:51
Türkiye’yi de yakından ilgilendiriyor Suriye’de DEAŞ’lı teröristler kamptan kaçtı
Türkiye'yi de yakından ilgilendiriyor! Suriye'de DEAŞ'lı teröristler kamptan kaçtı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 19.02.2026 02:04:52. #7.11#
SON DAKİKA: DW, Bütçe Kesintisi Nedeniyle Tasarruf Planı Açıkladı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.