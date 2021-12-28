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Dyson'a "Yılın Teknoloji Devi Ödülü" - Son Dakika

Dyson'a "Yılın Teknoloji Devi Ödülü"

28.12.2021 11:06
Dyson'a "Yılın Teknoloji Devi Ödülü"

Dyson, İstanbul Üniversitesi İşletme Kulübü'nün düzenlediği "Mavi Elma Ödül Töreni"nde "Yılın Teknoloji Devi Ödülü"nün sahibi oldu.

Dyson, İstanbul Üniversitesi İşletme Kulübü'nün düzenlediği "Mavi Elma Ödül Töreni"nde "Yılın Teknoloji Devi Ödülü"nün sahibi oldu.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, Dyson, 1995 yılından beri ürünleriyle Türkiye pazarında yer alıyor.

2018 sonunda Türkiye ofisinin kurulmasıyla doğrudan operasyonlarına başlayan şirket, o günden bu yana perakende yatırımlarına hız kesmeden devam ediyor. Geçen yıl ilk servis merkezini Ataşehir'de açan Dyson, son olarak İstanbul'da 2 ve İzmir'de bir tane olmak üzere toplam 3 Dyson Demo Store'u teknolojiseverlerle buluşturdu. Yakın zamanda dünya standartlarında tasarlanan yeni bir Dyson Türkiye ofisini de İstanbul'da açan Dyson, yatırımlarına devam ediyor.

Bugün Birleşik Krallık'ta Malmesbury ve Hullavington'da 800 dönümlük bir alana yayılan iki teknoloji kampüsü ve Singapur'da küresel bir genel merkezi bulunan Dyson, 6 bin mühendis ve bilim insanı da dahil olmak üzere küresel olarak doğrudan 14 binden fazla kişiyi istihdam ediyor ve uluslararası alanda 83 pazarda ürünlerini tüketicilerle buluşturuyor.

Dyson Mühendislik ve Teknoloji Enstitüsü, geleneksel bir üniversitenin akademik titizliğini küresel bir teknoloji şirketinde uygulamalı ve gerçek dünya deneyimiyle birleştiren yeni bir eğitim modeli sunuyor. 2002 yılında kurulan James Dyson Vakfı ise bir hayır kurumu olarak aday mühendisleri güçlendirmek, eğitimde mühendisliği desteklemek ve tıbbi araştırmalara yatırım yapmak için uluslararası olarak çalışıyor. Vakfın, tasarım ve mühendislik öğrencileri için her yıl düzenlediği uluslararası tasarım yarışması James Dyson Ödülleri ise 2005'ten bu yana mali olarak yaklaşık 250 icadı destekledi.

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İstanbul Üniversitesi, İstanbul, Ataşehir, Türkiye, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: AA

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