E-Defter Süreleri 14 Ağustos'a Uzatıldı

22.05.2026 12:39
Kahramanmaraş depremlerinden etkilenen mükellefler için e-defter süresi 14 Ağustos olarak belirlendi.

Kahramanmaraş merkezli depremler sebebiyle mücbir sebep hali sona eren mükelleflerin elektronik defter oluşturma, imzalama ve yükleme sürelerinde son tarih 14 Ağustos olarak yeniden belirlendi.

Hazine ve Maliye Bakanlığı Gelir İdaresi Başkanlığının (GİB) konuya ilişkin Vergi Usul Kanunu sirküleri, internet sitesinde yayımlandı.

Buna göre deprem nedeniyle mücbir sebep hali ilan edilen Adıyaman, Hatay, Kahramanmaraş, Malatya ile Gaziantep'in İslahiye ve Nurdağı ilçelerindeki bazı mükelleflerin yükümlülüklerine yönelik düzenleme yapıldı.

Mücbir sebep hali 30 Kasım 2025'te sona eren mükelleflerle ilgili talepler üzerine bu mükelleflerden elektronik defter uygulamasına dahil olanlarca 5 Haziran ile 10 Ağustos döneminde oluşturulması ve imzalanması gereken e-defterlere ilişkin süre uzatıldı.

Bu kapsamda, söz konusu e-defterleri oluşturma ve imzalama ile aynı sürede GİB Bilgi İşlem Sistemi'ne yükleme işlemleri, 14 Ağustos Cuma gününe kadar yapılabilecek.

Yerel Yönetim, Doğal Afet, Ekonomi, Finans

